Как в Симферополе отмечают День флага и герба: автопробег, концерт и флешмоб

СЕГОДНЯ 16:29 2018-09-24T17:08:49+03:00

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В Крыму 24 сентября прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню флага и герба республики. На площади им. Ленина в Симферополе выступили местные творческие и спортивные коллективы. Сотни симферопольцев пришли посмотреть на выступления боксеров, каратистов, тхэквондистов, гимнасток, танцоров акробатического рок-н-ролла.

Юные патриоты родиныФото: Виталий ПАРУБОВ

Выделилась жительница Симферопольского района Валентина Гудим. Каждый год в этот день она приходит на площадь Ленина и разворачивает большой флаг России. На нем приколоты значки с изображением гербов крымских городов.

Каждый год 24 сентября Валентина Гудим приходит на праздникФото: Виталий ПАРУБОВ

Кроме того, прошел мото и автопробег крымского отделения ДОСААФ России. По центральным улицам города проехали около трех десятков машин и мотоциклов.

Автопробег стартовал в 10.30Фото: Виталий ПАРУБОВ

24 сентября Республика Крым отмечает День государственного флага и герба. Раньше крымчане праздновали день флага 19 января, накануне годовщины проведения всекрымского референдума о воссоздании Крымской АССР.

Крымчане пришли на праздникФото: Виталий ПАРУБОВ

Эта дата вошла в республиканский закон от 29 декабря 2014 года "О праздниках и памятных датах в РК". Однако в марте 2015 года праздник был перенесен на 24 сентября и переименован в День Государственного герба и флага Республики Крым, поскольку именно в этот день в 1992 году флаг и герб стали утвержденными государственными символами. Флаг Крыма - триколор, состоящий из трех полос синего цвета (верхняя), белого (средняя) и красного (нижняя). Герб представляет собой серебряного грифона, обращенного влево. Он держит в правой лапе серебряную раковину с голубой жемчужиной. Щит окружен белыми колоннами и увенчан восходящим солнцем.

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