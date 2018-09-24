2018-09-24T18:01:47+03:00
Происшествия

В Крыму столкнулись рейсовый автобус и легковушка: погибли пять человек

По предварительным данным, водитель авто выехал на встречную полосу [фото]
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по КрымуФото: пресс-служба ГУ МЧС по Крыму
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На трассе Красноперекопск-Симферополь 24 сентября столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. По данным пресс-службы Главного управления МЧС по РК, пять человек получили травмы, несовместимые с жизнью.

Фото: очевидцы в соцсетях

Фото: очевидцы в соцсетях

Автобус «SETRA», следующий по маршруту «Красноперекопск-Симферополь-Ялта», столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2110» на 62-м километре трассы Красноперекопск-Симферополь, в районе села Каштановка (Первомайский район). Сообщение о том, что требуется помощь, поступило на пульт спасателей в 15.15.

Фото: очевидцы в соцсетях

Фото: очевидцы в соцсетях

- К месту происшествия немедленно было направлено 1 отделение отдельного поста поселка Первомайское, оперативная группа 7-го пожарно-спасательного отряда ФПС по Республике Крым, а также сотрудники скорой медицинской помощи и ГИБДД, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники МЧС прибыли на место и вытащили погибших из деформированного авто.

Пассажиры автобуса не пострадали. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Крыму

Пассажиры автобуса не пострадали. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Крыму

Пассажиры, находящиеся в рейсовом автобусе, не пострадали, уточнили в ГУ МЧС.

По предварительным данным пресс-службы МВД по Крыму, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения. Погибли пассажиры «ВАЗ-2110» и водитель авто.

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