2018-09-22T13:25:55+03:00
Общество

К пуску грузовиков по Крымскому мосту готовы: На автоподходе уложили последний слой асфальта

23 сентября дорогу откроют для проезда легковых машин и автобусов, а с 1 октября для большегрузов
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Ремонтные работы завершил раньше срока. Фото: АО "ВАД"Ремонтные работы завершил раньше срока. Фото: АО "ВАД"
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На автоподходе к Крымскому мосту завершились работы по укладке верхнего слоя асфальтного покрытия. 23 сентября дорогу откроют для проезда легковых машин и автобусов, а с 1 октября для большегрузов.

- Движение транспорта по четырем полосам будет запущено в воскресенье, 23 сентября, во второй половине дня. Сейчас на двух полосах автодороги наносится дорожная разметка из термопластика со светоотражающими элементами. Разметка двух оставшихся полос, по которым сейчас едет транспорт, будет проведена без ограничения движения, - сообщил пресс-секретарь строительного управления АО «ВАД» в Крыму Григорий Назаров.

Напомним, с1 сентября на время дорожных работ на автоподходе изменили схему движения транспорта. Связано это с укладкой последнего, третьего, верхнего слоя асфальтабетона. Работы специально перенесли на сентябрь, чтобы не затруднять движение автотранспорта в разгар курортного сезона.

К моменту пуска рабочего движения по автодороге, которое состоялось в мае одновременно с открытием автомобильного движения по Крымскому мосту, на автоподходе было уложено два слоя асфальтобетона.

- Для того, чтобы рабочие могли проводить работы, движение по двум из четырех полос автоподхода поочередно было перекрыто, кроме того, изменялась схема движения транспорта, направляющегося в Керчь, - отметили в ведомстве.

Рабочие заканчивают наносить дорожную разметку. Фото: АО "ВАД"

Рабочие заканчивают наносить дорожную разметку. Фото: АО "ВАД"

Укладку верхнего слоя асфальта завершили раньше, чем планировалось. Изначально сроки окончания работ были обозначены 1 октября.

Кстати, с 1 октября по Крымскому мосту можно будет ездить фурам с разрешенной массой свыше 3,5 тонны. До этого времени грузовики с такой тонажностью ездят через Керченскую паромную переправу.КАК ЕЗДИТ ТРАНСПОРТ?

На втором, завершающем этапе для машин, движущихся из Керчи, закрыли съезд с транспортной развязки в сторону Симферополя. Для движения вглубь полуострова необходимо использовать объезд через Багерово с последующим выездом на автодорогу «Керчь – Феодосия – Симферополь» в районе Ивановки.

- Во время асфальтирования второго этапа было запрещено и прямое движение с моста в Керчь через транспортную развязку автоподхода. Для въезда в город нужно сделать разворот через развязку на границе автоподхода и первого участка трассы «Таврида», - уточнили в Госкомитете дорожного хозяйства Крыма.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Керченский автоподход к Крымскому мосту – это первая в России дорога, асфальтобетоннное покрытие которой изготовлено по системе Суперпейв. Состав асфальтобетонной смеси подбирался с учетом местных климатических условий и перспективной интенсивности движения. В отличие от асфальтобетонных смесей, изготовленных по ГОСТу, одинаковому как для северных, так и для южных дорог, состав асфальтобетона для автоподхода проектировался исключительно для Крыма с учетом максимальных температурных колебаний в Керчи за последние 20 лет.

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