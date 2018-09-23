Автопробег и флешмоб: Как в Крыму отметят День государственного герба и флага
В Симферополе 24 сентября пройдут развлекательные мероприятия, посвященные празднованию Дня Государственного герба и Государственного флага Крыма.
10.00 – 12.00 - праздничное мероприятие «Цвети наш Крым», в рамках которого запланирован молодежный флешмоб, показательные спортивные выступления, концерт с участием творческих коллективов. Пл. Ленина.
10.00 – 12.00 - на перекрестке улиц Пушкина и Карла Маркса будут раздавать флажки.
10.30 - старт авто и мотопробега. Маршрут: ул. Горького – проспект Кирова – Советская площадь (два круга по кольцу) – ул. Р. Люксембург – ул. Павленко – бульвар Ленина – ж/д вокзал – ул. Гагарина – Московская площадь (два круга по кольцу) – ул. Киевская – площадь Куйбышева (два круга по кольцу) – проспект Победы.
- Праздничные мероприятия состоятся во всех городах и районах республики. Планируется, что накануне и в день празднования в библиотеках будут организованы выставки печатных изданий, фотодокументов, мемуарной и исторической литературы, в музейных учреждениях – выставки, беседы и познавательные программы по истории. Кроме того, в образовательных учреждениях запланировано проведение торжественных линеек, классных часов и уроков патриотизма, - сообщает
управление информационной политики Мининформ РК.
Также 24 сентября пройдет торжественное водружение Государственного флага республики Крым на вершине горы Ай-Петри.