Автопробег и флешмоб: Как в Крыму отметят День государственного герба и флага

СЕГОДНЯ 14:02 2018-09-23T14:02:03+03:00

Праздник устроят во всех городах и районах Крыма. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В Симферополе 24 сентября пройдут развлекательные мероприятия, посвященные празднованию Дня Государственного герба и Государственного флага Крыма.

10.00 – 12.00 - праздничное мероприятие «Цвети наш Крым», в рамках которого запланирован молодежный флешмоб, показательные спортивные выступления, концерт с участием творческих коллективов. Пл. Ленина.

10.00 – 12.00 - на перекрестке улиц Пушкина и Карла Маркса будут раздавать флажки.

10.30 - старт авто и мотопробега. Маршрут: ул. Горького – проспект Кирова – Советская площадь (два круга по кольцу) – ул. Р. Люксембург – ул. Павленко – бульвар Ленина – ж/д вокзал – ул. Гагарина – Московская площадь (два круга по кольцу) – ул. Киевская – площадь Куйбышева (два круга по кольцу) – проспект Победы.

- Праздничные мероприятия состоятся во всех городах и районах республики. Планируется, что накануне и в день празднования в библиотеках будут организованы выставки печатных изданий, фотодокументов, мемуарной и исторической литературы, в музейных учреждениях – выставки, беседы и познавательные программы по истории. Кроме того, в образовательных учреждениях запланировано проведение торжественных линеек, классных часов и уроков патриотизма, - сообщает

управление информационной политики Мининформ РК.

Также 24 сентября пройдет торжественное водружение Государственного флага республики Крым на вершине горы Ай-Петри.