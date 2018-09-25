В Ялте пейзажи - красивые, а еда слишком жирная: Аллочка из «Универа» поделилась впечатлениями от Крыма

СЕГОДНЯ 08:00 2018-09-25T09:05:03+03:00

Мария Кожевникова, сыгравшая в известном сериале, первый раз побывала на ЮБК [видео]

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- Я в Ялте, друзья! – восторженно заявляет на видео актриса Мария Кожевникова.

И тут же мило подмурлыкивает симпатичной песенке «Ялта, август и мы с тобою влюблены. Яхта, парус, в это мире только мы одни…».

Такой мимишный ролик украсили страницу артистки, ставшей звездой после роли Аллочки Гришко в комедийном сериале «Универ».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/670302" frameborder="0"></iframe> Ялта пришлась по душе Аллочке из "Универа".Актриса Мария Кожевникова первый раз побывала на ЮБК. Видео: Мария Кожевникова/Инстраграм! другой источник

Появилось на страничке актрисы в Инстаграм и фото.

- Я впервые в Ялте! Это настолько прекрасно, что эмоции от Греции, из которой я только что вернулась, меркнут в сравнении с необыкновенной красотой лесов, виноградников, моря и гор! А какой аэропорт в Симферополе отстроили! – и тут Мария, которая очень ревностно относиться к своей фигуре, пожаловалась на обеды. - Но с другой стороны, здесь есть проблемы с кухней – все слишком жирное, соленое...Поэтому я на фруктиках, овощах и рыбке. Сервис хромает, но все это перекрывает природа и воздух от которого дурманит и сон, прям как в детстве!

Нужно отметить, что за короткое время супер-короткометражка, всего 32 секунды, собрала десятки тысяч просмотров – у актрисы масса преданных и неравнодушных поклонников.

Сама же Мария, приехавшая в Крым на кинофестиваль "Евразийский мост", призналась "КП-Крым", что заскучала по комедийным ролям. И здорово обрадовалась, что ей дали роль в ситкоме (ситуационной комедии . - От авт.). Актриса скоро поедет на съемки в Калининград.

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