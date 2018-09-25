В Симферополе можно поиграть и пообщаться с роботами: открылась выставка «Робополис»

СЕГОДНЯ 10:45 2018-09-25T11:03:37+03:00

В городе электроников каждый может найти себе занятие по душе

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Ощутить себя героем виртуальной реальности, измерить силу мысли, порисовать 3d-ручкой и поиграть в робофубол – все это можно сделать на интерактивной выставке «Робополис», которая открылась в Симферополе, в торговом центре «ФМ».

Театр танцующих роботов дает представления для детей и взрослых. Эти «железные человечки», как утверждают администраторы, такие же гибкие, как и люди. Диско-робот, например, знает 56 танцевальных движений. У него двигаются руки, ноги, колени, поясница, бедра, голени и голова. Он может обучать танцам, общаться с ребенком.

В городе электроников каждый может найти себе занятие по душе – и взрослые, и дети.

Ученики школы №19 первыми пришли на выставкуФото: Надежда ДАЦЮК

В шести зонах виртуальной реальности можно почувствовать себя автогонщиком, пострелять в противников, станцевать, повторяя движения за персонажами на экране. А самые бесстрашные пробуют потягаться с зомби – с риском быть убитым. Кто-то вспоминает, как это - «рубиться» в «танчики» и в другие игры на приставке Sega.

В плену виртуальной реальностиФото: Надежда ДАЦЮК

Привлекают внимание роботы-звезды. Трогательный робот Валли и его подруга Ева, а также роботы звездных войн BB-8 и R2D2 - очень любят играть с посетителями и разговаривать со всеми на непонятном языке. Выполняют определенные команды, но только на английском языке, а еще – танцуют!

Знаменитый Валли из одноименного фильмаФото: Надежда ДАЦЮК

В «Робополисе» встречаются роботы-няни, официанты, робот-лего, собирающий кубик-рубик и наперсточник, умеющий ловко разыграть противника. Есть и установки, которые позволяют управлять силой мысли.

R2D2 из "Звездных войн"Фото: Надежда ДАЦЮК

Посетителей изумили роботы-терапевты, созданные в качестве механических антидепрессантов. Они выглядят, как милые животные, имеют датчики температуры и света, реагируют на прикосновения и издают звуки, как самые настоящие животные.

В городе роботов можно обучиться кататься на сигвее, есть мастер-кассы для детей, где они самостоятельно сооружают электрическую цепь и замыкают ее, изучают, как работает вентилятор или как включается лампочка. Также дети могут порисовать 3d-ручкой. Вместо чернил в ней – пластмасса, которая нагревается внутри до 200 градусов. В качестве «бумаги» - клеенка. Горячая пластмасса довольно быстро застывает, изделие отделяют от клеенки и забирают с собой.

София и Злата сами «нарисовали» себе очки.

София в нарисованных 3D-ручкой очкахФото: Надежда ДАЦЮК

– Мы уже три часа на выставке, но нам нисколько не скучно! Вот что сделали себе с помощью 3d-ручки. Еще очень интересно быть в виртуальной реальности.

Жительнице Симферополя Татьяне Овдиенко понравился робот, который реагирует на эмоции.

- Он такой умный, разговаривает приятным голосом. Приятно, что есть, чем заняться детям – шикарные мастер-классы по рисованию 3d-ручкой. Интересно было водить машину в виртуальном мире, но тяжеловато. Кстати, интересная разработка – это аквариум, который может самоочищаться, - поделилась впечатлениями о выставке Татьяна Овдиенко.

Около промобота 4-го поколения собирались толпы.

Промобот 4Фото: Надежда ДАЦЮК

У него подвижные голова, руки, пальцы. Робот шутил, танцевал посетителям. Но создан он не совсем для развлечения, а для обслуживания пользователей. Промобот оснащен принтером печати чеков и фотопечати, терминалом оплаты и диспенсером выдачи карт. Кстати, такой же стоит в новом терминале аэропорта «Симферополь».

Как рассказала старший администратор Альфия, выставке всего полтора года:

- Идея зародилась в одной очень маленькой квартире в Саратове. Трое друзей, которые очень увлекались техникой, копили у себя дома различные квадрокоптеры, приобретали маленьких роботов, гоняли по коридорам. А потом родилась идея открыть выставку. Первая открылась в Тюмени в 2017 году.

За это время, по ее словам, «Робополис» охватил более 30 городов России, и город роботов посмотрели более миллиона людей. Сейчас в России и странах СНГ одновременно проходит 6 таких выставок.

С жизнью электрогорода можно ознакомиться самостоятельно либо записаться групповую экскурсию, которая проходит каждый час.

Выставка будет работать будет до 21 октября. Организаторы планируют вернуться в Крым через 2-3 месяца с выставкой «Космодрайв - парк космических приключений для всей семьи», на которой представлены новейшие космические технологии.