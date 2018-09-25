В Крым прилетят народные дипломаты из Норвегии

СЕГОДНЯ 11:55 2018-09-25T12:12:03+03:00

Они встретятся с общественниками, журналистами, студентами и депутатами

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В Крым 30 сентября приедет делегация народных дипломатов из Норвегии. Об этом «Комсомольской правде – Крым» сообщил глава комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

В составе делегации из десяти человек, по словам депутата, будут «работники умственного труда» во главе с Хендриком Вебером – руководителем общественного объединения народных дипломатов Норвегии.

- Все эти люди, за исключением Хендрика Вебера, в Крыму впервые, - отметил Юрий Гемпель. – В составе группы есть несколько бизнесменов –сам господин Хендрик и еще двое делегатов.

Гости из Норвегиии пробудут на полуострове пять дней. За это время они успеют посетить Симферополь, Севастополь и Ялту, встретятся с крымскими общественниками, студентами, а также с депутатами Госсовета и журналистами.

- Общественное объединение народных дипломатов Норвегии хорошую работу проводят и в соцсетях, и в СМИ по созданию положительного имиджа Республики Крым и Российской Федерации, дают объективную картину происходящего у нас в республике сейчас, а также Крымской весны.

Это уже третья делегация из Норвегии, которая приезжает на полуостров по программе народной дипломатии.

- Интерес к Крыму, безусловно, растет. Он подогревается еще и тем, что в Норвегии достаточно жесткая информационная блокада – жестче, чем в других странах Европы, поэтому им нужен глоток правды, они очень хотят услышать, увидеть правду – и приезжают сюда, - подчеркнул Юрий Гемпель.

В рамках проекта народной дипломатии, который курирует депутат Госсовета РК Юрий Гемпель, на полуостров регулярно приезжают делегации из разных стран мира. Так, Крым принимал гостей из США, Бенина (Африка), Словакии, Финляндии, Швейцарии.

Многих народных дипломатов, посещавших полуостров, Украина уже внесла в "черные списки", в частности - на скандально известный сайт "Миротворец". Теперь въезд в незалежную им запрещен - за якобы незаконное, с точки зрения украинской власти, посещение полуострова.

На президентских выборах в Крыму немало иностранцев выступили в качестве наблюдателей. За выборами следили представители 20 стран: Австрии, Афганистана, Великобритании, Венесуэлы, Германии, Израиля, Испании, Италии, Кипра, а также Латвии, Ливана, Малайзии, Пакистана, Сербии, США, Украины, Финдляндии, Франции и Швеции. Международные наблюдатели были приятно удивлены очень высокой явкой и не выявили никаких серьезных нарушений.

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