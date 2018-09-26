Из Крыма на Кавказ: Советы для тех, кто хочет отправиться в автопутешествие

СЕГОДНЯ 21:24 2018-09-26T22:22:34+03:00

С погодой во время путешествия повезло, солнце светило часто Фото: Анна САДОВНИКОВА

"Комсомолка" расскажет, что взять с собой и куда обязательно заглянуть по дороге [фото]

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Крым - безусловно, жемчужина России, но ведь хочется иногда и посмотреть, как соседи живут. Жители полуострова тоже время от времени отдыхают в других регионах России. Прекрасный выбор - Кавказ. Горы на полуострове гораздо ниже, так что на Кавказе однозначно есть, чему крымчанам поудивляться. Если вы хотите прочувствовать силу гор, обязательно отправляйтесь на джипах и берите с собой палатки! А чтобы путешествие было в радость, "Комсомольская правда - Крым" собрала для туристов некоторые важные советы от бывалых.

Первый раз проехали по Крымскому мостуФото: Анна САДОВНИКОВА

С ЧЕГО НАЧАТЬ

Можно набрать кучу теплых вещей и прочих необходимых предметов, которые несомненно пригодятся в путешествии, но если в дороге машина заглохнет или постоянно будет застревать на бездорожье, не успеете пройти и половины запланированного. Поэтому в первую очередь готовим к дальнему трипу «железного коня».

Позаботьтесь, чтобы в машине были: полный привод, АТ резина, буксировочный трос, дорожный набор, аптечка, желателен шноркель, чтобы не тонуть в глубоких лужах, а их по пути будет достаточно. Нужен также запасной воздушный фильтр, LDP радиостанция+зарядка.

- По дороге на Домбай мы стали очевидцами, как с гор сошли сели, да такой мощности, что одну машину фактически смыло. В беде не бросили, с помощью троса помогли владельцу «Приоры», автомобиль, которого застрял в грязи. Причем каких-то несколько секунд и второй мощнейший поток сели обрушился бы на машину водителя. Зрелище, конечно, было то еще! Тонны грязи, камней, деревьев на дороге, люди в панике, - рассказал один из организаторов поездки Руслан Сизов.

Если забудете взять зарядное устройство для мобильника, даже к лучшему – в окружении красоты, которую увидите на Кавказе, стоит хоть на несколько дней забыть о гаджетах. А вот забыть дождевик и резиновые сапоги будет упущением, так как, если соберетесь в путешествие летом, знайте, и в это время года могут зарядить дожди. Поэтому обязательно с собой на Кавказ берем:

ЧТО НАДЕТЬ

- кроссовки

- дождевик

- резиновые сапоги

- свитер

- джинсы

- 5-6 футболок свободного покроя. Так как стирать будет негде, а облегающая одежда быстро пропитывается потом, тогда как футболки свободного покроя можно в походе носить хотя бы пару дней.

Приятные гости во время отдыхаФото: Анна САДОВНИКОВА

- купальник – если будет соблазн искупаться в прохладной воде горного озера

- полотенце для умываний

- несколько пар теплых носок

- термобелье и нижнее белье из расчета, что полноценно принять душ можно будет лишь пару раз в хостелах за 10 дней.

Их вещей также нужна будет посуда, разумеется, небьющаяся: миска, кружка, ложка, вилка, складной ножик.

СОБИРАЕМ РЮКЗАК

Распределите между участниками команды, кто берет мангал, решетку, большой казан.

Нужны будут складные стулья, навес, небольшой складной стол, карематы, спальник или палатка.

Еда может быть простой, но на свежем воздухе очень вкуснойФото: Анна САДОВНИКОВА

Принадлежности для умывания, дорожная аптечка, средства для защиты от мошек и комаров. Фонарик!

Затариваться продуктами на Родине на все 10 дней путешествия не обязательно.

- Мы делали остановки в поселках по пути и докупали необходимые продукты на местных рынках, цены там на некоторые товары даже дешевле. Скидывались все, и с человека уходило примерно по 500 рублей, - поделилась участница экспедиции Анна Садовникова.

О резине надо позаботиться "на берегу"Фото: Анна САДОВНИКОВА

На местных рынках покупали овощи, айран, сыры и баранину, которое на Кавказе отменное.

Из дома с собой можно взять из расчета на 3 дня – крупы, чай, сахар, кофе, соль, специи, консервы, картофель.

Перед стартом поездки все машины серьезно подготовили к внедорожьюФото: Анна САДОВНИКОВА

Спасение местных от селейФото: Анна САДОВНИКОВА

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ

Говоря о еде… Хорошо, когда среди участников экспедиции есть тот, кто отвечает за вкусных ужин или обед. Крымским джиперам повезло. Шурпа, плов, лагман, мясные супы - ответственным за все эти вкусности был второй организатор поездки из Сергей Хоменок.

Если же говорить о местных изысках, обязательно стоит попробовать знаменитый калмыцкий чай, который пьют обычно жители Калмыкии и Бурятии, но, как оказалось и на Кавказе.

Вообще-то это чай кочевников, именно они придумали сочетание различных между собой ингредиентов. Состоит чай из прессованного зеленого чая, плюс добавляют: козье или верблюжье молоко, черный перец, мускатный орех, соль и лавровый лист. И еще кусочек сливочного масла, который можно заменить бараньим жиром. На Кавказе чашка калмыцкого чая обойдется всего в 25 рублей.

Баранину! Ее стоит покупать у местных фермеров и готовить в разных вариациях, мясо просто таит во рту.

Советуют путешественники покупать также айран – освежающий и сытный. Адыгейские свежие сыры тоже будут весьма кстати во время путешествия.

А еще варенье из шишек, чай на травах и кавказские сладости. Чурчхела очень отличается от той, которую продают на крымских рынках.

А как же без экстримаФото: Анна САДОВНИКОВА

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Однозначно на Кавказ едут не ради творений рук человека, а ради той незабываемой природы, которую многие классики восхваляли в своих произведениях, ради ее мощи и величия. Горы, озера, леса, равнины, реки – все это надо видеть.

Стоит посетить Худесский лабиринт, который представляет собой камены конгломераты, расположенные так, что приходиться блуждать среди них, словно по реальному лабиринту.

А кристально чистое озеро Хурла-Кель на высоте в 2100 метров - это то, ради чего многие готовы приехать сюда снова.

- Не укладывается в понимании - несколько метров глубины, а дно видно! Меряю солевой состав озера - 7 единиц всего-то. Можно плавать и пить Боржоми, не выходя из озера! – под впечатлением участник экспедиции Юрий Панасенко.

И что интересно, брав пробы воды в каких-то лужах, она оказывалась пригодной для питья, а некоторые источники Нарзана, оказались далеки от совершенства.

Развлечение для туристов всего за 100 рублейФото: Анна САДОВНИКОВА

- Иду к ближайшему плоскому камню с естественными чашами, заполненными дождевой водой. Достаю индикатор, проверяю качество… и обалдеваю от показаний на индикаторе. Передо мной чистая H20. То есть вода не имеет вообще каких-либо примесей. Проверяю индикатор на воде, которую привез из Крыма, типа супер-пупер чистую из Аянского источника - 120 единиц. Я был мега впечатлен, - вспоминает Юрий Панасенко.

Стоит посетить и кладбище альпинистов. Находится оно по дороге к Алибекскому ущелью в Домбае. Более полусотни могил тех, кто нашел свой последний приют, сорвавшись со скал, или погибнув во время схождения лавин, помогая товарищам…у каждого была своя история.

На Кавказ едут ради красоты природыФото: Анна САДОВНИКОВА

Захоронения датируются, начиная с 60-х годов, заканчивая 2003. Есть также могилы людей, которые погибли не в Домбае, но здесь решили напомнить о быстротечности жизни и сверх мощной силе природы, особенно, когда человек решает, что он сильнее, быстрее и умнее стихии.

- Здесь похоронены в основном, профессиональные альпинисты, мастера спорта, имеющие медали и разряды. Стихия забрала самых сильных и смелых, потому что они в какой-то момент решили посоревноваться с природой кто кого…, - говорят участники экспедиции.

ЧТО ЗА ЛЮДИ

Под завязку. Пригодились и осенние вещиФото: Анна САДОВНИКОВА

С настоящим гостеприимством горцев джиперам лично довелось столкнуться во время путешествия. Кавказцы умеют быть благодарными и за хорошее готовы хорошо отблагодарить.

- Недалеко от источников Нарзана в Махарском ущелье пришлось на буксире тащить застрявших на «Ниве» местных жителей. Остановили нас на трассе и попросили оказать помощь, говорили «здесь недалеко», правда, расстояние явно преуменьшили, но мы без проблем согласились, - рассказал организатор поездки Руслан Сизов.

И вот она – кавказская благодарность и широта души! Радостные местные, которым крымчане помогли в беде, зазывали их на ужин, а обычная трапеза горцев, к слову, похожа на солидное застолье. Но путешественники не хотели сбиваться с маршрута и вежливо отказались. Отпустить с пустыми руками? Это не про кавказцев. Джиперы «заработали» себе сытный ужин, получив в знак благодарности мясо барашка.

Познакомились наши путешественники и с бабушкой-блогером. Об энергии и жизненной силе горцев сказано не мало, но когда своими глазами видишь, как бабушка в платочке лет 80-ти бойко снимает тебя на камеру модного смартфона, при этом беря интервью – это круто!

Лавировать на машинах среди стада овец, коров или коз - на Кавказе привычное делоФото: Анна САДОВНИКОВА

- Бабушку блогера мы встретили в Карачаевске, когда наша колонна машин с развивающимися российскими флагами заехала на рынок за продуктами, - рассказала жена одного из организаторов поездки Руслана Сизова Ирина.

Выглядело это, конечно, впечатляюще.

- Кто такие, откуда приехали? Из Крыма? И как вам там живется? – засыпала вопросами путешественников продвинутая старушка.

Удовлетворив свое любопытство, она дала ребятам визитку: «Байдымат Кечерукова. Блог на канале YouTube».

Некоторые на рынке, когда ребята пополняли запасы провизии, интересовались, как им живется в Крыму, но особо в политику не вдавались.

ЧТО УВЕЗТИ С СОБОЙ

Просыпаешься утром, а вид - сказка!Фото: Анна САДОВНИКОВА

В качестве сувениров можно увезти домой носки, шапки, жилетки, тапочки – все из натуральной овечьей шерсти.

Чаи из горных трав – секрет долголетия кавказцев, а еще мед из разнотравий и варенье из шишек.

И, конечно, впечатления.

- Думаешь, в Крыму ведь тоже есть горы, озера, но почему чувствуешь себя по иному? Дома хорошо, уютно, возвышенности не кажутся чем-то опасным и дерзким, а на Кавказе ощущение, что ты такой маленький, а стихия такая большая, всемогущая. Она любит смелых, но презирает самоуверенных, она защищает отважных искателей приключений и наказывает беспечных, возомнивших себя бессмертными. Кавказ – это мозаика из множеств кусочков, собрав которые, ты понимаешь, почему людей так тянет в те края. Но у каждого складывается своя «картина»…, - резюмировали участники экспедиции.

Какой бы «заряженной» ни была ваша машина, все же команда играет большое значение. Отправляясь в долгий путь, лучше делать это с теми людьми, чьи интересы совпадают с вашими. Если кто-то предпочитает активный отдых, а кому-то важно полежать в тишине на природе и насладиться вкусной едой у костра, тот точно не захочет постоянно перемещаться, чтобы увидеть, как можно больше мест.

КОНКРЕТНО

Маршрут джиперов был следующим:

День 1

Выезд из Севастополя в сторону Керчи на переправу (мост).

Лагерь 1 – золотой пляж на Тамани после переправы (проезда моста).

Примерно семь часов в дороге и 318 км.

День 2

Старт в сторону Краснодара.

Лагерь 2 – Прибытие в город Псебай, ночлег в хостеле. (около 600 рублей за человека). Тамань-Псебай занимает около 6,5 часов в пути и 432 км.

День 3

Выезд из Псебай.

Маршрут через перевал Хумбаши панорама Мушта (высота 2200м).

Лагерь3 – Худесский лабиринт.

Дорога от города Псебай до лабиринта занимает примерно четыре часа, это 211 километров.

День 4

Выезд из Худесского лабиринта.

Лагерь 4 – Высокогорное озеро Хурла-кель (2100 м)

Расстояние небольшое, около 19 км, которое можно преодолеть по бездорожью за 50 минут.

День 5

Выезд от Озера Хурла-кель. Посещение нарзанского источника

Лагерь 5 – Махарское ущелье. Километраж сложно сказать, так как маршрутов несколько, по времени дорога занимает примерно часов 6-7.

День 6

Выезд из Махарского ущелья через нижнюю Тиберду

Лагерь 6 – Верхняя Тиберда (погранзона, Тебердинский заповедник)

День 7

Выезд из нижней Тиберды в сторону Домбая – это почти 47 км, которые можно проехать за 50 минут.

Посещение водопада Алибекский, канатка, обратная дорога через Хасаурт Греческая в Архыз.

Лагерь 7 – лагерь в Архызе.

День 8

Выезд из Архыза в сторону Краснодара.

Лагерь 8 – ночлег в окрестностях Краснодара. (хостел, приют) 370 км, 5 часов в пути.

День 9

Выезд из Краснодара.

Лагерь 9 – Ночлег на генеральских пляжах после переправы (моста). От города до пляжа расстояние занимает 30 км.

День 10

Выезд с генеральских пляжей. Возвращение в Севастополь

За 10 дней в экспедиции по подсчетам джиперов, пройдено было 2825 км и «спалено» 352 литра дизеля (Тайота Хайлюкс)

КОНКРЕТНО

Маршрут джиперов был следующим:

День 1

Выезд из Севастополя в сторону Керчи на переправу (мост).

Лагерь 1 – золотой пляж на Тамани после переправы (проезда моста).

Примерно семь часов в дороге и 318 км.

День 2

Старт в сторону Краснодара.

Лагерь 2 – Прибытие в город Псебай, ночлег в хостеле. (около 600 рублей за человека). Тамань-Псебай занимает около 6,5 часов в пути и 432 км.

День 3

Выезд из Псебай.

Маршрут через перевал Хумбаши панорама Мушта (высота 2200м).

Лагерь3 – Худесский лабиринт.

Дорога от города Псебай до лабиринта занимает примерно четыре часа, это 211 километров.

День 4

Выезд из Худесского лабиринта.

Лагерь 4 – Высокогорное озеро Хурла-кель (2100 м)

Расстояние небольшое, около 19 км, которое можно преодолеть по бездорожью за 50 минут.

День 5

Выезд от Озера Хурла-кель. Посещение нарзанского источника

Лагерь 5 – Махарское ущелье. Километраж сложно сказать, так как маршрутов несколько, по времени дорога занимает примерно часов 6-7.

День 6

Выезд из Махарского ущелья через нижнюю Тиберду

Лагерь 6 – Верхняя Тиберда (погранзона, Тебердинский заповедник)

День 7

Выезд из нижней Тиберды в сторону Домбая – это почти 47 км, которые можно проехать за 50 минут.

Посещение водопада Алибекский, канатка, обратная дорога через Хасаурт Греческая в Архыз.

Лагерь 7 – лагерь в Архызе.

День 8

Выезд из Архыза в сторону Краснодара.

Лагерь 8 – ночлег в окрестностях Краснодара. (хостел, приют) 370 км, 5 часов в пути.

День 9

Выезд из Краснодара.

Лагерь 9 – Ночлег на генеральских пляжах после переправы (моста). От города до пляжа расстояние занимает 30 км.

День 10

Выезд с генеральских пляжей. Возвращение в Севастополь

За 10 дней в экспедиции по подсчетам джиперов, пройдено было 2825 км и «спалено» 352 литра дизеля (Тайота Хайлюкс)