Верховный суд Украины рассмотрит иск Сергея Аксенова по отмене санкций против него

СЕГОДНЯ 18:05 2018-09-27T18:08:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Верховный суд Украины принял решение рассмотреть иск главы Крыма Сергея Аксенова о персональных санкциях. Крымский премьер подал иск в суд Окружной Административный суд Киева через адвокатов в начале сентября.

- Адвоката нашего объединения проинформировали об открытии производства и назначении судебного рассмотрения. Речь пойдёт об отмене указа президента Украины о применении персональных санкций в отношении Сергея Аксёнова. По нашему заявлению, - сообщил глава адвокатского объединения, представляющего интересы главы Крыма, Максим Могильницкий.

Юрист отмечает, что были нарушены требования пятой статьи Закона Украины «О санкциях». Согласно документу, президент не имеет права принимать решения о введении персональных санкций.

- Таковое должно приниматься Советом по национальной безопасности и обороны (СНБО). Именно поэтому господин Порошенко ввёл в действие уже принятое ранее решение СНБО. Но закон в то же время гласит, что СНБО уполномочен принимать такие решения лишь после внесения соответствующих предложений от Кабмина, НБУ и СБУ. И так вышло, друзья, что мы располагаем документально подтвержденной информацией, согласно которой ни один из перечисленных выше органов предложений о применении и отмене санкций (в том числе и в отношении господина Аксёнова) на рассмотрение СНБО не подавал, – пояснил адвокат.

Напомним, Сергей Аксенов, председатель Госсовета РК Владимир Константинов и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников попали в расширенный санкционный список в 2016 году по указу Петра Порошенко, поскольку в «незалежной» они признаны лицами, которые создают «реальные или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, способствуют террористической деятельности или нарушают права и свободы человека и гражданина».

В расширенный санкционный список также попали и депутаты Госдумы от Крыма – Руслан Бальбек, Константин Бахарев, Михаил Шеремет. Общий санкционный список состоит из 355 человек и 167 компаний. Санкциями блокируется передвижение по территории Украины, активы внутри государства, а также запрещается выводить капитал за пределы страны.

В апреле прошлого года Генпрокуратура Украины вызвала Сергея Аксенова в Киев в связи с досудебным завершением открытого в отношении него уголовного дела. Главу Крыма обвинили в госизмене.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Генпрокуратура Украины вызвала главу Крыма Сергея Аксенова в Киев

Незалежная обвиняет Аксенова в госизмене и ждет его для ознакомления с уголовным делом (подробнее).

Аксенов: спецслужбы Украины развязали против Крыма информационную войну

К подрывной работе привлечены крымчане, которые покинули полуостров после воссоединения с Россией и «стали врагами Крыма» (подробнее).

«Это его буйная фантазия»: В Крыму ответили на обещания Порошенко убрать военную базу в Севастополе

Эксперты связывают громкие высказывания президента незалежной с началом предвыборной кампании (подробнее).

Аксенов будет оспаривать украинские санкции в суде Киева

Адвокаты подали иск об отмене решения Совета нацбезопасности Украины (подробнее).