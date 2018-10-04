«Монолит» подарил детской больнице жизненно важное оборудование

СЕГОДНЯ 17:41 2018-10-04T18:01:13+03:00

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В среду группа компаний «Монолит» в честь тридцатилетия Республиканской детской клинической больницы подарила учреждению медицинское оборудование, направленное на решение широкого спектра клинических задач в интенсивной терапии и нужд реанимации.

- Мы приехали в первую очередь поздравить с 30-летием Республиканскую детскую клиническую больницу. У нас два подарка. Это монитор пациента для отделения реанимации, которое приобрел один из наших руководителей за собственные средства. И второй – наш экологический урок для пациентов, на котором мы рассказали, как важно беречь окружающую природу и правильно обращаться с бытовыми отходами, – рассказала журналистам заместитель генерального директора Оксана Афанасьева.

Медицинское оборудование было доставлено из-за рубежа. Монитор помогает оперативно выявить ухудшение состояния больного без постоянного контроля врачей. Всего в детской реанимации сейчас 9 мест, каждое из которые должно быть оснащено подобной аппаратурой.

- Возле каждой кровати в палате интенсивной терапии есть монитор подобного рода, но монитора такого класса еще не было. Именно здесь он очень важен, так как происходит круглосуточный мониторинг всех жизненно важных показателей, что позволяет нам быстро реагировать на изменения у каждого больного, – отметила и.о. заведующего отделением Екатерина Выдро.

Кроме этого, в рамках экологического образовательного проекта «Экомоны» для пациентов провели урок. Ребята узнали о важности раздельного сбора отходов и вторичной переработки бытового мусора.

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