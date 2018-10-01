Каждый четвертый в Крыму пенсионер пользуется интернет-банком и оплачивает покупки онлайн

СЕГОДНЯ 13:04 2018-10-01T13:10:55+03:00

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Ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября, банкиры провели исследование среди клиентов в возрасте за 60+. Оказалось, что пенсионеры в Крыму могут дать фору любому студенту. Люди в возрасте не менее активно, чем другие расплачиваются в магазинах банковскими картами, совершают покупки по интернету, оплачивают коммуналку и другие услуги через интернет банкинг.

Исследование провел РНКБ банк.

Это интересно

- Четверть всех клиентов банка – это владельцы пенсионных карт.

- Каждый четвертый пенсионер является пользователем интернет-банка.

- Каждый восьмой держатель пенсионной карты активно пользуется новым мобильным приложением.

Исследование показало, что пенсионеры не просто получают пенсию на банковскую карту, потому что так удобнее. Они активно ей пользуются. Больше всего им нравится рассчитываться картой в магазинах и супермаркетах.

Цифры

- Наибольшее количество безналичных расчетов в торговой сети было совершено в пгт. Раздольное. Возраст покупателя – 63 года, количество платежей за восемь месяцев – 520.

- Самый старший пользователь Интернет-банка совершивший с начала года больше всех операций – 67-летний симферополец, число платежей - 468.

Самому взрослому пользователю мобильного приложения – 84 года, Симферополь;

Самый «путешествующий» клиент живет в Евпатории, ему 68 лет. С начала года он побывал в 94 городах и районах России, на материке везде рассчитывался банковской картой.

- Самому старшему получателю пенсии по банковской карте – 102 года, живет в пгт. Красногвардейское.

- Клиенты пенсионного и предпенсионного возраста легко осваивают и используют современные банковские сервисы ничуть не менее активно, чем молодые люди, - говорит руководитель Дирекции розничного бизнеса в корпоративном канале РНКБ банка Елена Невская. – Чаще всего они оплачивают через интернет-банк и мобильное приложение коммунальные услуги и пополняют счета мобильных телефонов. Нашим пенсионерам действительно интересно развиваться и идти в ногу со временем. В рамках бесплатного социального проекта «Повышение финансовой грамотности», который регулярно проходит в крупных населенных пунктах Крыма, банк оказывает регулярную помощь людям старшего поколения в вопросах освоения электронных банковских сервисов.

А в это время

1 октября по приглашению Министерства труда и социальной защиты Республики Крым РНКБ Банк примет участие в мероприятии ко Дню пожилого человека. На празднике Банк поздравит самых активных пользователей дистанционных каналов обслуживания из числа людей старшего поколения согласно выбранным номинациям. Поздравление состоится в Симферопольском музыкальном театре.

Кстати

На что крымчане тратят денежки

Ежедневно жители полуострова тратят в сети более 30 миллионов рублей, совершая до 100 000 онлайн платежей. Общая сумма потраченных денег с начала года превысила 5 миллиардов рублей!

Топ-5 самых популярных платежей:

1.Оплата услуг на портале GOSUSLUGI.RU (автоштрафы, судебная и налоговая задолженность, оплата по квитанциям, госпошлина, коммунальные платежи).

2. Платежи за электроэнергию на сайтах «КрымЭнерго» и «Севэнерго».

3. Онлайн-покупки в крупных интернет-магазинах.

4. Покупка авиабилетов.

5.Оплата виртуальных подарков в социальных сетях.