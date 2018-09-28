Почему в Севастополе не помогают дельфинам Степе и Поле и белухе Малышке

СЕГОДНЯ 16:05 2018-09-28T16:08:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Дельфины - милые и удивительные существа. Люди моря - так их называют ученые, считающие этих млекопитающих разумными созданиями.

И когда мы узнали, что в Севастополе несладко живется двумя дельфинам, трем морским котикам и белухе (это млекопитающее - среднее звено между дельфином и китом. - Авт.), тут же решили вмешаться.

Как было дело…

Грустная история дельфинов Степы и Поли, белухи Малышки и морских котиков Стаса, Миши и Нютыча началась 12 июля, когда по решению суда их забрали у «Страны Дельфинии» и передали «Биологической станции». (см. рубрику «Наша справка»)

По словам сотрудника «Страны Дельфинии» Богдана Долгова, судебные приставы не дали времени для подготовки животных к переезду. Млекопитающих просто закинули в кузов «Газели», как мешки, и минут 15 - 20 везли до нового места жительства - без воды.

Морских котиков поселили на базе «Моби Дик» (ул. Катерная, 52). А вот афалин и белуху привезли в строящийся дельфинарий, что в парке Победы.

На видео, которое обнародовала «Страна Дельфиния», видно: Степа, Поля и Малышка плавают в мутной воде, что вполне объяснимо - стройка же!

Но такие условия весьма чреваты для здоровья морских обитателей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/661664" frameborder="0"></iframe> В каких условиях содержатся дельфины, которые были возвращены "Биологической станции".Видео: ООО "Страна Дельфиния"

10 августа, чтобы прояснить ситуацию и помочь животным, мы отправили запросы, просьбы провести проверки. Наши письма с сигналами S0S получили ответственные лица: начальник Управления ветеринарии города Севастополя Николай Дмитрив; начальник УМВД России по городу Севастополю Василий Павлов; прокурор города-героя Игорь Шевченко.

Все структуры, куда мы обратились за помощью, прислали отписки.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

В итоге за две недели на 3 наших запроса получено 6 ответов-отписок. Целых 9 листов бумаги! Но дело не сдвинулось с места! Степе, Поле и Малышке не стало лучше от этой бюрократической возни.

Шлем вторую партию S0S! начальнику отдела МВД России по Гагаринскому району Андрею Пакулису; начальнику отдела МВД России по Ленинскому району Дмитрию Твердохлебову; Севастопольскому межрайонному природоохранному прокурору Татьяне Середе и прокурору Севастополя Игорю Шевченко.

В ответ - тишина…

Почему за 1,5 месяца никто не помог морским обитателям?

Такой вопрос мы задали

....тем, кому государство доверило охрану краснокнижных животных

17 августа Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура переадресовала наш запрос в Межрегиональное управление Росприроднадзора по РК и г. Севастополю.

Новостей от ведомства нет. Звоним.

- Мы продлили рассмотрение жалобы на месяц – ответы пришли из тех органов, где мы запрашивали, - отвечает пресс-служба Росприроднадзора по РК и г. Севастополь. - Собственник дельфинария тоже должен предоставить нам ряд документов - ждем на этой неделе акт о вводе объекта в эксплуатацию, разрешение на содержание краснокнижных животных. Как только соберем информацию и проанализируем, предоставим вам ответ.

Когда же нам ждать письмо?

- Не можем сказать. Ни одного документа по дельфинарию нет. Мы встречались с собственником - написали ему запрос, требование о предоставлении документов. Собственник говорит, что у него документы на полувольное содержание краснокнижных животных имеются. Но пока мы ничего не видели, ни одного документа на наш адрес не поступало. Когда будем иметь документы, то тогда будет непосредственный и выезд на объект: какие именно дельфины и в каких условиях содержатся. Все в работе.

…ученым

Андрей Артов, научный сотрудник лаборатории биохимии и физиологии гидробионтов Карадагской научной станции имени Т. И. Вяземского - природного заповедника РАН:

- На собственном опыте убедился, что активно участвует в судьбе и защите дельфинов только одна структура - пограничники. Они отвечают по закону за морские биоресурсы, к которым относятся и дельфины. (Пограничное управление успешно борется с браконьерами, которые могут покушаться и на дельфинов. Но проверка содержания морских обитателей в неволе, увы, не входит в их функции. - Авт.).

Хотя на деле все просто: нужно поехать в дельфинарий и определить пол животных, посмотреть чип, документы и установить возраст млекопитающих по их размерам - других способов пока нет. Нужно быть заточенным на интересах животного, а не на интересах коммерсанта, которому оно принадлежит. Нужен профессионализм и какая-то позиция, а этого ни у кого нет, кроме пограничников. Да, есть Росприроднадзор. Эта структура, отвечающая за животных, занесенных в федеральную Красную книгу, иногда вмешивается в ситуацию, но, на мой взгляд, делает это вяло.

- Есть опасения, что, возможно, один из дельфинов погиб от плохих условий содержаний и его заменили нелегально выловленным животным другого пола. Сложно ли выявить подмену в таком случае? – звучит дополнительный вопрос.

- Прояснить ситуацию по половой принадлежности млекопитающих несложно – это сможет сделать любой ветеринар. Информации по половым признакам достаточно много в инете: на брюхе у самки две «прорези», а у самца одна. Все просто. Только кому это нужно?!! – ответил ученый.

…защитникам-общественникам

Мария Поддубная, эксперт по животным Общественного совета при Минэкологии РК:

- Почему тяжело защитить обитателей в дельфинарии? Это хищнический частный бизнес, эксплуатирующий дельфинов, в том числе краснокнижных.

В подтверждение своих слов могу привести яркий пример: в прошлом году мы пытались облегчить участь млекопитающих в передвижном дельфинарии в одном из городов на западе Крыма. К нам в начале июля обратилась отдыхающая, которую потрясли условия, в которых содержались дельфины: бассейн - глубина максимум 3 метра, ширина не более 15 метров. Лужица, да и только! А солнце палит беспощадно под 40 градусов! Бедные животные буквально варились живьем в бассейне - крыши у дельфинария не было. У дельфинов были солнечные ожоги на спине!

Пока же нас футболили из одного кабинета в другой, тянули резину, пришел сентябрь, завершился курортный сезон и передвижной дельфинарий просто-напросто уехал из Сак. Хотя, запамятовала: суд все же предпринимателю выписал смехотворный штраф – 15 тысяч рублей.

Надо сказать, зоозащитники давно подозревают, что браконьеры поставляют в дельфинарии нелегально выловленных животных взамен погибших. Новичкам просто переставляют чипы с умерших, и все - комар носа не подточит. Такой вот конвейер. Поэтому владельцам плевать на условия содержания и самочувствие дельфинов. Проще и дешевле нового выловить в море, чем создать нормальные условия для тех, кто уже содержится в неволе.

Что мешает защищать дельфинов? Коррупция. Было бы желание - все можно сделать! Нужен закон о защите животных, где будет прописано и то, что нельзя содержать их в условиях, не отвечающих биологическим требованиям. Необходимо действие закона распространить на все виды живых существ, а не только на кошек и собак. Тогда и можно будет по полной программе защитить и морских обитателей, не дожидаясь, когда их изувечат или они просто погибнут. Нужно также создать в Крыму центр реабилитации, где можно будет лечить дельфинов, раненных сетями и гидроциклами, выкармливать их детенышей, оставшихся без матери.

НАША СПРАВКА

Дельфинарий в Арт-бухте создан в 2000 году. Территория дельфинария, а также прилегающие к ней сувенирные ларьки у города арендовала «Страна Дельфиния», а «Биологическая станция» была субарендатором. «Дельфиния» занималась торговлей, «Биостанция» владела морскими животными и организовывала представления. В марте 2016-го договор субаренды истек. И было подписано соглашение с правительством: животные ставятся на баланс, а работники «Биостанции» зачисляются в штат ГУП ЦЭИСГ. Правительство города начало судиться со «Страной Дельфинией» за землю.

Одновременно шли суды с «Биостанцией», в которых хозяева морских животных отстаивали право на территорию дельфинария. В итоге правительство отозвало иск и продлило договор со «Страной Дельфинией». После этого территорию заняла другая фирма и начала использовать в представлениях дельфинов «Биостанции», ссылаясь на договор аренды на животных. Из всего вороха исков за право вести хоздеятельность на территории дельфинария «Биостанция» выиграла только иск по возврату животных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

О бедных дельфинах замолвите слово: В Севастополе развели бумажную волокиту вместо помощи животным

Двум афалинам, белухе и трем морским котикам может грозить смертельная опасность (подробнее)

В Севастопольском дельфинарии бьют тревогу: афалинам, белухе и морским котикам может грозить гибель

Руководство предприятия готовит обращения в природоохранную прокуратуру и МВД (подробнее)

Крымские ученые обеспокоены гибелью дельфинов в рыбацких сетях

Чаще всего мертвых млекопитающих находят летом в июне-июле (подробнее)