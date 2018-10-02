«Это истерия Климкина»: В Крыму ответили на обвинения МИДа Украины о ядерном оружии на полуострове

СЕГОДНЯ 11:55 2018-10-02T11:58:15+03:00

В военном отношении Крым на сегодняшний день является таким непотопляемым авианосцем Фото: Андрей ПАВЛОВСКИЙ

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В Крыму обвинения главы МИД Украины Павла Климкина о хранении на полуострове ядерного оружия назвали «истерией и продолжением пустых постоянных обвинений относительно происходящего в республике». Такое мнение в комментарии Комсомольской правде - Крым выразил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

Ранее Климкин в эфире одного из украинских каналов заявил, что Крым превратился в одну «большую военную российскую базу», и существуют «обоснованные подозрения о наличии на полуострове ядерного оружия».

- Что касается ядерного оружия, я глубоко убежден, что это пустые слова. Размещены только комплексы, которые обеспечивают полуостров от потенциальных угроз. Ни в коем случае не для нападения. Здесь, конечно же, эта истерия, которую поднимает господин Климкин, является продолжением пустых постоянных обвинений относительно того, что у нас тут происходит на полуострове, - сказал Владислав Ганжара.

Он отметил, что у России были основания модернизировать военные базы после присоединения полуострова.

- Это новые комплексы ПВО, новый подход к оснащению Черноморского флота и так далее. Все эти меры абсолютно оправданы. Сколько угроз мы слышали от Украины относительно военного решения для них крымского вопроса, относительно появления различных разведчиков от западных стран и кораблей, представляющих флот стран НАТО и так далее, - уточнил депутат.

По его мнению, Украина могла бы пойти на военное решение крымского вопроса, но понимает, что последствия будут критичны, «это станет катастрофой».

В свою очередь депутат Государственной Думы РФ от Крыма Андрей Козенко отметил, что страх руководства Украины вполне обоснован, потому что Россия хорошо вооружена.

- Не зря говорится, у страха глаза велики. Не удивлюсь, если украинские самозванцы у власти помимо ядерных боеголовок в Крыму, ещё и мертвых с косами вдоль дороги узрят. Тем не менее, страх нацистского руководства соседней страны вполне обоснован, ведь Россия обладает вооружением, существенно превосходящим по силе любую страну. Но это всё для того, чтобы такие, как Климкин, его компания и старшие «друзья» не возжелали ни пяди русской земли, - сказал Козенко.

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