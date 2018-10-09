«Дурак думкою мається»: Депутат ответил на прогнозы Ислямова о падении Крымского моста

СЕГОДНЯ 13:44 2018-10-09T13:44:23+03:00

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Депутат Госсовета Крыма Валерий Аксенов назвал крымскотатарского активиста Ленура Ислямова «дураком» после того, как тот сказал, что Крымский мост может рухнуть.

Организатор энергетической и продуктовой блокады Крыма Ленур Ислямов в интервью украинскому изданию «Обозреватель» сказал, что Крымский мост якобы обязательно развалится из-за сдвига тектонических плит. Он уверен, что мост строили без соблюдения всех норм геодезии.

- Там тектонические плиты, и смещение буквально на несколько миллиметров приведет к тому, что мост будет падать, - сказал Ислямов.

Также, по его мнению, на «недолговечность» моста может повлиять скопление большого количества льда в Азовском море.

- При той малой глубине Азовского моря, оно на самом деле очень коварное, зимой там скапливается очень большое количество льда. Просто в прошлом году зима была довольно теплая, а я помню зимы, когда там толщина льда доходила до 3 метров. И когда это все начинает сходить, льдины идут как раз в сторону Керченского пролива. Поэтому это все двинется в сторону Крымского моста, он в любом случае обречен, – заявил Ислямов.

Прохождение судов в фарватере тоже моделировалиФото: Анастасия ЖУКОВА

В свою очередь депутат Валерий Аксенов напомнил, как отказались от строительства Щелкинской АЭС из-за прогнозов о трещине на глубине 600 метров.

- Никакого землетрясения за это время в этом районе не было, атомную станцию разрушили. Теперь им хочется, чтобы это повторилось. Но уже ничего не выйдет, потому что мост построен. Я думаю, это высказывание похоже на украинскую пословицу «дурак думкою мається». Вот и они никак не могут успокоиться. Не развалится мост, он еще их переживет. Есть люди, которые следят за его состоянием, это объект стратегического значения, - сказал Аксенов.

Ранее Аркадий Ротенберг, председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж», которая занимается строительством моста, заявлял, что транспортный переход через Керченский пролив простоит минимум 100 лет.

- Сто лет простоит, я думаю. Да, уверен. Абсолютно. Здесь работало много научных институтов, взвесили все, померили. Если будет мост немножечко сейсмика какая-то трясти, сваи установлены таким образом, что им это не страшно. Они под разными углами установлены. Мост будет стоять, - сказал Ротенберг в эфире одного из телеканалов.

Ранее заместитель директора директора компании-проектировщика моста АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» Виктор Галас рассказал, что при создании проекта проводились сейсмологические и сейсмотектонические исследования для оценки безопасности объекта.

Строительство железнодорожной части моста не прекращается ни днем, ни ночьюФото: Анастасия ЖУКОВА

Кроме того, эксперты определили скорость коррозии металлических свай в воде с соленостью, соответствующей реальным условиям Керченского пролива.

- Проведены испытания стальных труб на циклическое нагружение для определения степени соответствия теоретическим предпосылкам физико-механических параметров сварных труб при их статической и динамической работе в составе мостовой конструкции, - отметил Галас.

Также проводились аэродинамические исследования арочных пролетных строений, испытания на ледовую нагрузку. Их осуществляли в бассейне Крыловского государственного научного центра.

Прохождение судов в фарватере тоже моделировали - чтобы уточнить нагрузки от навала судов и окончательно принять решение, какая же должна быть конструкция у защитных сооружений.

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