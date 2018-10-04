Министр туризма Крыма: В следующем году появится маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства"
Ведущие программы «#НаКрючке» на радио «Комсомольская правда - Крым» задали вопросы министру курортов и туризма Республики Крым Вадиму Волченко.
Когда выгодно отдыхать в Крыму, как будет развиваться событийный туризм, сколько отелей работают под "серым флагом, какие набережные будут реконструированы к следующему курортному сезону, а также о налоговых поступлениях... Обо всем этом и многом другом!
Полную версию программы слушайте в плеере.
КОНКРЕТНО
Радиопрограмма #НаКрючке выходит каждый четверг в 18:05. Повтор в пятницу в 09:05, в понедельник в 22:05.
В Симферополе на частоте 107,8 FM, в Севастополе – 107,7 FM, в Керчи – 103,6 FM.
#НаКрючке с министром курортов и туризма РК Вадимом Волченко
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