Министр туризма Крыма: В следующем году появится маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства"

4 Окт. 18:00 2018-10-08T12:18:32+03:00

Вадим Волченко рассказал на радио "КП" - Крым" о новых проектах, Красном и Императорском маршрутах и подсчете курортников [аудио]

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Ведущие программы «#НаКрючке» на радио «Комсомольская правда - Крым» задали вопросы министру курортов и туризма Республики Крым Вадиму Волченко.

Когда выгодно отдыхать в Крыму, как будет развиваться событийный туризм, сколько отелей работают под "серым флагом, какие набережные будут реконструированы к следующему курортному сезону, а также о налоговых поступлениях... Обо всем этом и многом другом!

Полную версию программы слушайте в плеере.

КОНКРЕТНО

Радиопрограмма #НаКрючке выходит каждый четверг в 18:05. Повтор в пятницу в 09:05, в понедельник в 22:05.

В Симферополе на частоте 107,8 FM, в Севастополе – 107,7 FM, в Керчи – 103,6 FM.