Зима близко: Когда в Крыму начнется отопительный сезон

СЕГОДНЯ 18:16 2018-10-11T18:15:20+03:00

Отопительный сезон начинается когда среднесуточная температура в течение пяти дней не превышает +8 градусов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первыми запустить котельные собираются в Керчи, а последними в Ялте

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Родители приносят в детсады обогреватели

- Дома у меня утром и вечером очень холодно, в комнатах всего 16 градусов, уже перевела кондиционер на режим обогрева. Но представляете, какой счет за электричество теперь мне придет? Не включать его тоже не вариант, дома двое маленьких деток, - жалуется жительница Симферополя Мария Хоружий. - Когда же включат отопление?

На холодные стены жалуются и мамочки, чьи малыши ходят в детсад.

- Одна мама принесла в садик обогреватель из дома, чтобы малыши не мерзли. Воспитательница теперь включает его, когда детки днем спать ложатся. А что еще делать? Систему отопления реконструировали, но отопление пока еще не дали. Погода в Крыму очень переменчива. Если на улице тепло, то и дома нормально. Но как только холодает, стены сразу остывают, - говорит мамочка Евгения Минина.

Среднесуточная температура воздуха еще выше +8, но дети и пушистики уже мерзнут.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

В Ялте еще купаются в море

Первыми решили запустить котельные в Керчи. Ориентировочный срок начала отопительного сезона - 15 октября. Сначала обогревать начнут школы, детсады, больницы и другие социальные учреждения, затем жилые дома.

Частично отопительный сезон начался в Евпатории.

- Уже обогреваем роддом и дом престарелых, - сообщили в пресс-службе администрации Евпатории. - Остальные объекты подключим, когда похолодает. Готовность к отопительному сезону у нас 100%.

По нормативам, топить начинают, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не будет превышать восьми градусов. Раньше не положено, только по отдельным заявкам - если есть обоснование.

В Симферополе со сроками начала «горячего» сезона тоже не определились. Готовность жилого фонда - 81%. В плохой подготовке винят жилищно-строительные кооперативы и председателей многоквартирных домов, которые затягивают с предоставлением паспортов и актов готовности жилого фонда.

В детсадах и школах ситуация лучше.

- Из 54 детсадов к зиме готовы 52. Один находится в текущем ремонте, и один на реконструкции. Из 48 школ к холодам готовы 42. В четырех школах капитальный ремонт, в остальных текущий, - уточнил и.о. начальника департамента городского хозяйства Симферополя Александр Хомяков.

В Севастополе готовность к отопительному сезону - 98,6% городских объектов. Предварительная дата запуска котельных - 22 октября.

Позже всех обрадуются отоплению ялтинцы.

- К морозам мы готовы, но включать отопление еще рано. У нас туристы в море купаются, вода 22 градуса, - улыбаются в администрации курортной столицы Крыма. - Если резко не похолодает, то раньше чем в конце октября - начале ноября топить не будут.

Пока крымчане мерзнут, туристы плещутся в море.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

На Ангарском и Грушевском перевалах с 15 октября начнут дежурить дорожные бригады и спецтехника. Это связано с тем, что с 1 ноября все службы переходят на зимний режим содержания республиканских трасс.

Предприятия заготовили более 6 тысяч тонн соли, 290 тонн рассолов и более 43 тысяч тонн песка - для ликвидации гололеда на дорогах.

Всего содержанием дорог в холодное время года будут заниматься 205 единиц техники. В это число войдут: снегоочистители, бульдозеры, автогрейдеры (машины для разравнивания снега), погрузчики, экскаваторы и тракторы.

Для рабочих откроют 29 пунктов обогрева, а для хранения противогололедных материалов подготовят 43 базы. Также планируется создать 10-дневный резерв горюче-смазочных материалов.