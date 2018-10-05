Норвежцы планируют открыть турагентство для поездок в Крым

СЕГОДНЯ 18:45 2018-10-05T19:07:19+03:00

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Руководитель норвежской делегации и глава общественной организации "Народные дипломаты Норвегии" Хендрик Вебер заявил, что планирует открыть туристическую компанию в Москве для организации путевок иностранцев в Крым. Крымские депутаты готовы поддержать общественника в этом вопросе.

- Господин Хендрик Вебер планирует заниматься туристическим бизнесом, открыть бюро путешествий. Мы встречались с господином председателем комитета Госсовета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексеем Черняком, который будет оказывать содействие, чтобы подобные организации у нас были зарегистрированы и работали успешно, – сказал на пресс-конференции в Симферополе председатель комитета Государственного совета Республики Крым по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, организация поездок туристов в Крым – это инвестиция в экономику полуострова. Также Гемпель добавил, что в Черноморском районе Крыма граждане Германии открыли дайвинг-школу.

При этом Хендрик Вебер подчеркнул, что крымские турагентства заинтересовала идея создания новой туристической компании, и уже несколько из них хотя сотрудничать.

- Идея в том, чтобы люди могли приехать в Крым, но не только в Крым, но и в другие регионы РФ. В обоих направлениях мы можем работать, не только из Скандинавии могут люди приезжать, но и наоборот, – сказал Вебер.

По его словам, море, горы и культурная программа в туристический сезон может удовлетворить потребности любого туриста.

Также глава делегации сказал, что многие норвежцы обращаются с вопросами, можно ли побывать в Крыму с туристической поездкой – уточняли про гостиницы, пляжи.

- Я пытаюсь ответить. Но пока нет ни одной компании в Норвегии, где могли бы объяснить, как можно приехать в Крым. На следующей неделе я решил открыть в Москве туристическую компанию, чтобы у людей была возможность приехать в Крым для обычного семейного пляжного отдыха, - уточнил Вебер.

Напомним, до 6 октября в Крыму находятся 9 членов делегации из Норвегии. В ее состав входят 9 человек - это общественники, представители научных кругов, сельскохозяйственной сферы и предпринимательства. Иностранцы сообщили, что признают Крым российским. Они уже посетили Ялту, Севастополь, пообщались с представителями властей Крыма, студентами и журналистами.

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