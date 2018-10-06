2018-10-06T12:36:12+03:00
Политика

"На провокации только и способны": В Крыму прокомментировали грядущие учения Украины в Азовском море

Вице-спикер крымского парламента отметил, что Крым под надежной защитой и волноваться населению не о чем
Анастасия ЖУКОВА
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Учения пройдут между Бердянском и Мариуполем. Фото: Андрей Клименко / FacebookУчения пройдут между Бердянском и Мариуполем. Фото: Андрей Клименко / Facebook
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Украина объявила о грядущих военных учениях в Азовском море. В Крыму призвали флот незалежной во время тренировок вести себя культурно и не устраивать никаких провокаций.

- Они на провокации только и способны! - заявил "Комсомольской правде - Крым" вице-спикер парламента республики Ефим Фикс. - Крымчанам волноваться не о чем, никаких угроз со стороны Украины Россия не допустит. За безопасностью в Азовском море и Керченском проливе тщательно следят силовые структуры Российской Федерации.

Напомним, о широкомасштабных учениях ВСУ объявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он отметил, что в незалежной "наращивают морские силы" и в том числе - "авиационный компонент". Турчинов подчеркнул, что Украина "готова отвечать на любые провокации со стороны России".

Кроме того, в начале сентября Киев заявил, что до конца года в Азовском море появится украинская военно-морская база. Туда уже отправили два бронекатера.

Отдельным "номером" программы по созданию базы стал проход через Керченский пролив военного корабля "Донбасс" и буксира "Корец". Грозные "флагманы украинского флота" вошли в Азовское море, воспользовавшись лоцманской проводкой от крымского предприятия.

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