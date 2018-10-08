2018-10-08T18:40:00+03:00
Общество

В Симферополе 10 октября решат, закрывать ли проспект Кирова для проезда машин

Со среды в центре крымской столицы начнется капремонт дорог
Анастасия КУРДЮКОВА
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Водители переживают, что город утонет в пробках.Водители переживают, что город утонет в пробках.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Перенесут остановки

Водители в Симферополе вторую неделю не знают, по каким улицам добираться на работу и по делам. Сроки начала капитального ремонта, который запланирован на проспекте Кирова, из-за чего центр города собирались закрыть для проезда машин, постоянно переносятся. Сначала власти озвучивали ориентировочные даты начала работ - 2 и 3 октября, затем - 8 октября, теперь - 10 число.

- К среде, думаю, окончательно примем решение, как будет ходить транспорт, - говорит заместитель главы администрации Симферополя Сергей Круцюк. - Консультируемся по этому вопросу с ГИБДД. Рассматриваем два варианта: разрешить проезд во время ремонтных работ только для муниципального транспорта или оставить все как есть. Это как по Севастопольской, где, несмотря на ремонт, едут маршрутки, троллейбусы и личный транспорт.

Проезд по проспекту Кирова собираются ограничить до 20 декабря. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Проезд по проспекту Кирова собираются ограничить до 20 декабря.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

В первом случае остановки для троллейбусов и маршруток перенесут в разные стороны, чтобы не скапливался транспорт. При втором варианте, если легковым авто запретят проезд по проспекту Кирова, машины направят в объезд по улицам Кавказская, Караимская, Пролетарская, Самокиша, Желябова, Толстого, Жуковского, Гоголя, Маяковского, Пушкина. И введут здесь запрет на парковку. Власти планировали к 7 октября установить на этих улицах дорожные знаки, запрещающие стоянку и предупреждающие о работе эвакуаторов, но не установили.

- Каждый день теперь думаю, как до работы добираться и где машину оставлять, чтобы ее не эвакуировали. У нас весь все быстро делается: утром дорожных знаков о запрете парковки еще может не быть, а к вечеру уже установят. У меня так машину с улицы Гоголя эвакуатор увез, когда без предупреждения начали новые правила вводить. Почти три тысячи пришлось заплатить, - сетует водитель Александр.

Пересаживаемся в троллейбусы

Чиновники советуют водителям не паниковать и ездить на маршрутках и троллейбусах.

- Про сложности с транспортом я три года слышу. Но эта проблема давно решена. Мы постоянно мониторим ситуацию и проводим рейды. Троллейбусы ходят до 23.00,- заверил замглавы.

Водителям советуют ездить в маршрутках. Схему их движения менять не будут. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Водителям советуют ездить в маршрутках. Схему их движения менять не будут.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Ремонтные работы на проспекте Кирова начнутся с разборки бордюрного камня. Также необходимо будет убрать верхний слой асфальта, чтобы подготовить поверхности к укладке нового дорожного покрытия.

По словам властей, ночью проводить эти работы, чтобы не мешать проезду транспорта, не получится.

- На материке ночью проводят замену верхнего слоя асфальта. В нашем случае будут проводиться работы, связанные с подземными коммуникациями, в том числе с линиями электропередач, - пояснил Сергей Круцюк.

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