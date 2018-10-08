2018-10-08T18:40:00+03:00
Общество

В Симферополе открылся портал в мир будущего

Более 50 роботов ждут вас на выставке
Надежда ДАЦЮК
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Фото: "Робополис"Фото: "Робополис"
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На интерактивной выставке «Робополис», открывшейся в ТРЦ «FM», горожан ждут новейшие разработки ученых из США, Японии, России, Великобритании и Южной Кореи.

Несколько десятилетий назад в мыслях писателей уже существовал мир, в котором роботы живут и работаю наравне с людьми. Постепенно фантазии воплотились в реальность. Сегодня не нужно заглядывать в далекое будущее, чтобы пофлиртовать с симпатичной девушкой-роботом или оказаться в виртуальном пространстве. Для этого достаточно вместе с семьей посетить «Робополис», расположившийся на цокольном этаже в ТРЦ «FM».

В городе умных машин вас ждут удивительные встречи. Желтоглазый Meccanoid поздоровается и даст «пять», а промобот Борис расскажет пару смешных анекдотов и сфотографирует вас на память. У серьезных роботов, умеющих распознавать лица и эмоции людей, разговаривать и шутить, есть и младшие братья. Их имена у всех на слуху: это герои известного мультфильма Pixar ВАЛЛ-И и ЕВА и любимцы поклонников саги «Звездные войны» BB8 и BB9.

В «Робополисе» интересно всем: малышам помогут подружиться и поиграть с роботами, а школьникам расскажут о робототехнике и увлекут их процессом создания сложных механизмов своими руками. Обучение через игру привлекает детей к изучению техники.

Особой любовью у детей пользуется собака-робот с искусственным интеллектом Aibo. Этот забавный ласковый пес может запросто стать верным другом: он умеет распознавать эмоции людей, узнавать своих хозяев, понимает команды и с радостью играет со своими игрушками. Название Aibo так и переводится с японского - «любовь», «товарищ», «привязанность».

Гостей «Робополиса» познакомят с домашними робопитомцами и необычными нейроинтерфейсами, позволяющими управлять предметами силой мысли. Удивят взрослых и детей два шоу: «Тесла», где молнии танцуют и «поют», и театр маленьких роботов. Для подростков и взрослых в «Робополисе» оборудовано несколько зон виртуальной и дополненной реальности.

Каждый час по экспозиции проходит бесплатная экскурсия, в ходе которой гид в интересной и доступной форме расскажет о каждом роботе и его уникальных возможностях. Время на выставке летит незаметно! Именно поэтому билет в «Робополис» действителен весь день: изучать новые технологии и веселиться с роботами хочется как можно дольше.

Увидеть будущее своими глазами можно только до 21 октября в ТРЦ «FM». Выставка проходит при поддержке технопарка Сколково.

Все малыши до 4 лет посещают «Робополис» бесплатно. Для остальных гостей предусмотрена гибкая система скидок. Познакомься с роботами со всего мира по цене всего одного бизнес-ланча или похода в кино.

Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Робополис» у партнеров компании. Подробности по ссылке - https://vk.com/topic-170741580_39388866

Пошпионить за роботами можно тут:

Сайт: https://робополис.рф/simferopol

VK: https://vk.com/robopolis_simferopol

Телефон: 8 (978) 068-40-22

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