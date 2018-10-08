2018-10-08T19:24:04+03:00
Общество

Ялта возглавила рейтинг популярных российских городов для осеннего отдыха

В этот список также вошли Сочи, Алушта, Феодосия и Анапа
Александра КОРШУНОВА
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Фото: отдыхающие на набережной в ЯлтеФото: отдыхающие на набережной в ЯлтеФото: Евгения ГУСЕВА
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Один из известных российских сервисов бронирования жилья составил рейтинг наиболее популярных курортов для отдыха в середине осени. Его возглавила Ялта, куда туристы приезжают в среднем на неделю.

По данным сайта бронирования жилья Tvil.ru, путешественники тратят на размещение в крымской жемчужине в среднем 2 тысячи рублей в сутки.

В этот рейтинг также вошли Сочи, Алушта, Феодосия и Анапа. Дольше всего, примерно на 10 дней, туристы предпочитают ездить в Евпаторию и Анапу.

Что касается некурортных городов по популярности путешествий в осенний период, то в него вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Петрозаводск и Нижний Новгород.

Этот рейтинг был составлен на основе данных по бронированию отелей и апартаментов для проживания с 1 по 31 октября этого года.

КОНКРЕТНО

Пять самых популярных курортов в октябре

Ялта - 1920 рублей/ 7 ночей *

Сочи - 1640 рублей/ 8,5 ночи

Алушта - 1650 рублей/ 8 ночей

Феодосия - 1530 рублей/ 6,5 ночи

Анапа - 1520 рублей/ 9,5 ночи

* Средние затраты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей.

Фото: инфографика. Как изменились цены на авиабилеты

Фото: инфографика. Как изменились цены на авиабилеты

Сейчас в Крыму продолжается бархатный сезон. Средняя температура воздуха днем +20 градусов, а температура морской воды + 19. Вместе с похолоданием подешевело размещение в отелях полуострова.В октябре в Ялте снять хороший номер на двоих в мини-гостинице уровня трех звезд можно за 2600 рублей в сутки.

В августе гостиницы на полуострове были заполнены больше чем на 80%, а на некоторых курортах почти на 100%. Больше всего туристов было в Керчи, Феодосии, Судаке, Большой Ялте, Евпатории, Большой Алуште.

Кстати, с начала 2018 года Республику Крым посетили более 5 миллионов туристов. Как сообщили в министретсве экономического развития, это на 29% больше, чем в прошлом году.

В этом туристическом сезоне уменьшилось количество путешественников, которые добирались в Крым через пункты пропуска с Украиной. В 2018 году этот показатель составил 15%, тогда как в 2017 году - 23%.

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