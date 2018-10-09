Банки в Крыму начали выдавать экспресс кредиты на любые цели

СЕГОДНЯ 17:37 2018-10-09T17:41:25+03:00

Кредит предоставляется на срок от 6 месяцев до 7 лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оформить документы можно буквально за один день

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До 30 млн на любые цели

В Крыму у малого бизнеса появилось еще больше возможностей для развития. Теперь кредит можно оформить в максимально короткие сроки - буквально в течение одного дня. Причем на довольно внушительную сумму – до 30 миллионов рублей.

Новую программу кредитования «Экспресс актив» запустил РНКБ.

- Предприниматели - клиенты банка, которые активно пользуются расчетными счетами, могут оформить кредит с лимитом до 30 миллионов рублей на срок от 6 месяцев до 7 лет. При этом в рамках новой программы банк автоматически производит расчет кредитного лимита с помощью анализа оборотов по счетам клиента, а также общедоступной информации из открытых источников, и направляет предложение воспользоваться данным продуктом посредством клиент-банка, - сообщили в РНКБ.

Сроки рассмотрения заявки - от 1 дня при кредитовании без залога, и до 7 дней в случае, если потребуется оценка залогового имущества.

Деньги можно взять на любые цели: пополнение оборотных средств, приобретение транспорта, оборудования, недвижимости.

- РНКБ предлагает кредитные продукты с учетом потребностей разных категорий клиентов, совершенствует их условия и разрабатывает новые программы, – говорит исполняющий обязанности Президента РНКБ Алексей Щербаков. – Теперь представители малого бизнеса, которые выбрали РНКБ, могут получить кредитные средства на финансирование текущей деятельности в кратчайшие сроки с минимальным пакетом документов.

Крымчане стали брать в 2 раза больше бизнес-кредитов

Новую программу кредитования в Крыму запустили по просьбам предпринимателей, которые активно развивает свой бизнес. За последний год число выдаваемых банком кредитов на бизнес-цели вырос в 2 раза. Сейчас РНКБ выдает в среднем по 260 кредитов в месяц, в 2017 году выдавали около 125 кредитов.

По данным банкиров, каждый год портфель кредитов малому бизнесу растет в 2-2,5 раза.

- Такая динамика обусловлена тем, что кредиты становятся доступнее: запускаются льготные программы финансирования с государственной поддержкой, сокращаются требования к заемщикам и необходимый пакет документов, развивается онлайн-кредитование. Большинство клиентов оформляет кредит для пополнения оборотных средств. Вместе с тем доля кредитов на инвестиционные цели постоянно растет: предприниматели все чаще обращаются за приобретением коммерческой недвижимости, нового оборудования, инвестируют в развитие действующего бизнеса и запуск новых бизнес-проектов, - поясняют эксперты.

Как оформить?

Чтобы получить кредит, представителя малого бизнеса нужно заполнить анкету и предоставить минимальный пакет документов. При необходимости могут запросить документы по залоговому обеспечению.

Кстати

Предприниматели также могут стать участниками программы кредитования «Экспресс овердрафт». Деньги можно взять на пополнение оборотных средств и текущее финансирование хозяйственной деятельности. Условия смотрите здесь.

А в это время

Развиваем бизнес в Крыму: для предпринимателей снизили кредитную ставку до 6,5% годовых

Деньги на выгодных условиях могут получить предприниматели, реализующие проекты в приоритетных отраслях экономики: сельское хозяйство, туристская деятельность, транспорт и связь, строительство, обрабатывающее производство, деятельность в сфере бытовых услуг, здравоохранение, деятельность общественного питания и другие.

Полученные средства можно использовать как на пополнение оборотных средств (максимальный размер кредита в таком случае составляет до 100 миллионов рублей), так и на инвестиционные цели (до 1 миллиарда рублей).

Еще одна выгодная программа, действующая в Крыму с прошлого года, - кредитование под 5% годовых. Деньги по льготным условиям могут получить сельскохозяйственные предприятия - хозяйственные общества и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность как в отраслях растениеводства и животноводства, так и предприниматели, осуществляющие переработку сельскохозяйственной продукции.

Обе программы являются государственными программами льготного кредитования, разработанными Министерством экономического развития РФ (подробнее)