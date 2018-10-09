Благодаря народной дипломатии: Эксперт прокомментировал заявление лидера Республики Сербской, признавшего российский Крым

СЕГОДНЯ 18:58 2018-10-09T19:27:46+03:00

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Признания Российского Крыма на уровне Боснии и Герцеговины пообещал добиться новоизбранный лидер Республики Сербской (составная часть Боснии и Герцеговины с преимущественно сербским населением) Милорад Додик. Эксперт уверен, что такой шаг – последствия работы в сфере народной дипломатии.

Напомним, Додик неоднократно высказывался в поддержку крымского референдума. Политик уверен, что волеизъявление народа было легитимным, соответствующим Уставу ООН.

- Это был демократический процесс, во время которого жители полуострова высказали свою позицию. Кроме того, Крым исторически принадлежал России и являлся ее составной частью. Парадоксально, что Запад, который всегда активно боролся с коммунизмом, сейчас признает административное решение бывшего лидера СССР Никиты Хрущева, - сказал политик в комментарии "Известиям".

Он добавил, что Крымская весна проходила «в более демократичной атмосфере, чем отторжение Косово от Сербии», однако США и многие их союзники независимость Косово признают, в отличие от российской принадлежности Крыма.

Милорад Додик отметид, что планирует в ближайшее время посетить полуостров.

Политолог Иван Мезюхо заявил в комментарии «Комсомольской правде – Крым», что намерение Додика добиться признания российского статуса Крыма – сделано в том числе «благодаря активной реализации стратегии народной дипломатии представителями гражданского общества Крыма»

- Международные мероприятия, такие как ЯМЭФ, проводимые в регионе, открывают представителям иностранных государств правду о Крыме. Мы стали успешно пробивать информационную блокаду. Заявления иностранных политиков хотя бы о намерении добиваться признания российского статуса полуострова привлекают внимание иностранной общественности к теме Крыма с российских позиций, а не только с точки зрения Запада, запустившего в массмедиа настоящую антироссийкую истерию, - подчеркнул Мезюхо.

Ранее о признании российского полуострова заговорил посол Судана в России Надир Юсуф Бабикер.

- Судан считает, что крымский референдум соответствует международному праву, - сказал дипломат и добавил, что суданская делегация планирует посетить пятый ЯМЭФ, который пройдет в апреле 2019 года.

- Весь мир фактически смирился с российским статусом полуострова, тем не менее, не все страны готовы официально признать Крым частью России. Официальное признание этого факта несёт в себе определённые экономические и политические риски. Безусловно, Судан - не последнее государство, заявившие об официальном признании полуострова частью России. Вопрос официального признания российского статуса полуострова зависит от целого ряда труднопрогнозируемых геополитических факторов, текущей мировой конъюнктуры, - заключил Иван Мезюхо.

Как сообщалось, в рамках проекта народной дипломатии в Крым регулярно приезжают различные делегации - из Норвегии, Швейцарии, США, Украины, Финляндии и многих других стран.

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