2018-10-16T18:25:00+03:00
Общество

Татуированные крымчане с туннелями в ушах будут иметь сложности во время призыва

Некоторые хотели свести татуировки ради службы в армии
Надежда ДАЦЮК
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Осенью этого года планируется призвать на службу около трех тысяч крымчанОсенью этого года планируется призвать на службу около трех тысяч крымчанФото: Надежда ДАЦЮК
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Начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата РК Вадим Мешалкин рассказал, что татуированных крымчан не всегда охотно призывают на службу.

- Есть тенденция с 2014 года, что на призывную комиссию приходят граждане, особенно регион ЮБК, не просто татуированные, а вообще без живого места на коже. В прошлом году мы призывали войска национальной гвардии, которая осуществляет патрулирование в «Артеке», в других общественных местах, и старшее командование категорически отказывалось от того, чтобы таких людей принимать. Пришлось потом отправлять на материк. Железнодорожные войска не особо приветствуют таких людей, - рассказал Мешалкин.

При этом представитель военкома отметил, что в положении о медэкспертизе не написано, что татуировка или какая-то часть тела, которая татуирована, может помешать исполнять обязанности военнослужащего.

Вадим Мешалкин вспомнил, что в прошлом году на призыв пришел служить ялтинец с большими туннелями в ушах, просился в армию.

- Обещал до конца призыва сделать операцию, но что-то до сих пор его не видно. Пока что призывная комиссия временно отказывает таким людям. Их потом призывают в сухопутные войска, военно-космические, на обслуживание аэродромов. Такие люди уходят в армию, но могут быть проблемы. Один просил вывести тату, но такое количество просто нереально убрать. Все лицо, все тело было в них. Если где-то на ногах, то еще ладно, - уточнил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу.

Напомним, в осенью этого года планируется призвать на службу около трех тысяч крымчан, более двух тысяч уедут в другие регионы РФ.

Весной этого года в ВС России отправились служить 2300 крымчан. Они направлены на службу в Черноморский флот, а также части Южного, Западного и Центрального военных округов. В военкоме отметили, что есть тенденция к увеличению количества призывников и расширяется география службы. Помимо традиционной службы в ЧФ, частях Южного, Западного и Центрального военных округов, призывники отправятся и в Северный флот ВМФ России.

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