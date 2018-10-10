В Симферополе книжная ярмарка переедет с улицы Киевская на Гагарина

СЕГОДНЯ 13:08 2018-10-10T13:07:41+03:00

Сейчас учебники и художественную литературу можно купить возле Дворца культуры профсоюзов Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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- О, девушка с фотиком ходит и что-то высматривает! Видимо, мэрия снова что-то затевает, - появление корреспондента «Комсомолки» вызвало волнение на книжном рынке у Дворца культуры профсоюзов.

На торговой площадке, где стоит несколько десятков палаток, и правда, ситуация сложилась весьма напряженная.

Здесь уже лет 10, по субботам и воскресеньям, продают учебники, атласы, тетрадки и фломастеры.

Место, как говорится, прикормленное: покупатели прекрасно знают, как добраться и что здесь можно приобрести. Ассортимент хорош, да и цены демократичны: в магазинах же в наценку включают стоимость аренды торговых площадей, а здесь эти расходы на свежем воздухе сведены к минимуму.

Но городские чиновники решили, что мини-рынок портит внешний облик столицы региона. И еще в апреле выдвинули ультиматум предпринимателям: «До 1 октября очистить площадь перед Домом культуры профсоюзов!»

Правда, куда съезжать - не сказали. Началось некое противостояние: чиновники напирали «съезжайте», страшили карательными мерами в виде штрафов, а предприниматели делали круглые глаза: «Куда?! Вы ведь никаких вариантов нам не дали!»

В сентябре городские власти предложили-таки место для переезда - Центральный рынок.

- Как можно торговать книгами среди шаурмы, трусов и помидоров? - возмутились владельцы палаток. - Вдобавок на книжной ярмарке работают почти 50 человек, а нам предлагают всего 16 точек, раскиданных по рынку. А это значит, что покупателям, которые часто приходят с детьми, придется бегать по всему рынку, чтобы найти нас. Мало того, за парковку автомобилей возле центрального рынка придется деньги платить - нам и клиентам.

Предприниматели не стали дожидаться «часа X» и проявили инициативу.

- Мы побывали в правительстве: Сергей Аксенов дал поручение разобраться в ситуации главе Симферополя Игорю Лукашеву, - рассказали «КП - Крым» члены инициативной группы предпринимателей. - На Центральный рынок мы не согласны!

В администрации города предложили еще один вариант. Возле кинотеатра «Космос» - это Гагарина, 1а.

- Общий язык удалось найти. Уже обсуждено расположение торговых точек, и предприниматели согласились на переезд, - объясняет замначальника управления торговли и бытового обслуживания населения администрации города Симферополя Сюзанна Азаматова.

Большинство предпринимателей, действительно, ничего не имеют против площадки возле кинотеатра «Космос», но, жалуются: там негде хранить товар.

- Вопрос по хранению товара тоже решаем, - успокаивают городские власти.

Когда же новоселье?

- Точных сроков пока нет, но надеюсь, что до Нового года книжная ярмарка поменяет прописку, - объяснила Сюзанна Азаматова. - Сейчас же разрабатывают проект, чтобы все было красиво и радовало глаз.