В Симферополе книжная ярмарка поменяет адрес к Новому году
- О, девушка с фотиком ходит и что-то высматривает! Видимо, мэрия снова что-то затевает, - появление корреспондента «Комсомолки» вызвало волнение на книжном рынке у Дворца культуры профсоюзов.
На торговой площадке, где стоит несколько десятков палаток, и правда, ситуация сложилась весьма напряженная.
Здесь уже лет 10, по субботам и воскресеньям, продают учебники, атласы, тетрадки и фломастеры.
Место, как говорится, прикормленное: покупатели прекрасно знают, как добраться и что здесь можно приобрести. Ассортимент хорош, да и цены демократичны: в магазинах же в наценку включают стоимость аренды торговых площадей, а здесь эти расходы на свежем воздухе сведены к минимуму.
Но городские чиновники решили, что мини-рынок портит внешний облик столицы региона. И еще в апреле выдвинули ультиматум предпринимателям: «До 1 октября очистить площадь перед Домом культуры профсоюзов!»
Правда, куда съезжать - не сказали. Началось некое противостояние: чиновники напирали «съезжайте», страшили карательными мерами в виде штрафов, а предприниматели делали круглые глаза: «Куда?! Вы ведь никаких вариантов нам не дали!»
В сентябре городские власти предложили-таки место для переезда - Центральный рынок.
- Как можно торговать книгами среди шаурмы, трусов и помидоров? - возмутились владельцы палаток. - Вдобавок на книжной ярмарке работают почти 50 человек, а нам предлагают всего 16 точек, раскиданных по рынку. А это значит, что покупателям, которые часто приходят с детьми, придется бегать по всему рынку, чтобы найти нас. Мало того, за парковку автомобилей возле центрального рынка придется деньги платить - нам и клиентам.
Предприниматели не стали дожидаться «часа X» и проявили инициативу.
- Мы побывали в правительстве: Сергей Аксенов дал поручение разобраться в ситуации главе Симферополя Игорю Лукашеву, - рассказали «КП - Крым» члены инициативной группы предпринимателей. - На Центральный рынок мы не согласны!
В администрации города предложили еще один вариант. Возле кинотеатра «Космос» - это Гагарина, 1а.
- Общий язык удалось найти. Уже обсуждено расположение торговых точек, и предприниматели согласились на переезд, - объясняет замначальника управления торговли и бытового обслуживания населения администрации города Симферополя Сюзанна Азаматова.
Большинство предпринимателей, действительно, ничего не имеют против площадки возле кинотеатра «Космос», но, жалуются: там негде хранить товар.
- Вопрос по хранению товара тоже решаем, - успокаивают городские власти.
Когда же новоселье?
- Точных сроков пока нет, но надеюсь, что до Нового года книжная ярмарка поменяет прописку, - объяснила Сюзанна Азаматова. - Сейчас же разрабатывают проект, чтобы все было красиво и радовало глаз.