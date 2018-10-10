В Симферополе 11 октября перекроют для проезда проспект Кирова: карта объезда

СЕГОДНЯ 14:05 2018-10-10T14:08:09+03:00

Ремонтные работы затянутся до конца года

Изменить размер текста: A A

В Симферополе опубликовали схему объезда центральных улиц на время проведения капитального ремонта. Проезд по проспекту Кирова, улице Севастопольской, Объездной и других закрывают для легковых авто ориентировочно до 20 декабря.

Первый тап ремонтных работ стартует на этой неделе.

- 10-11 октября подрядная организация приступит к работам на проспекте Кирова, от площади Куйбышева до площади Советской. Это первый этап, - сообщил заместитель главы администрации крымской столицы Сергей Круцюк.

Подготовительные работы начинаются с разбора бордюрного камня.

Проезд по проспекту Кирова будет разрешен только для автобусов и троллейбусов, остановки которых собираются перенести друг от друга на небольшое расстояние, чтобы не скапливался транспорт.

Какие улицы перекрывают и как их объехать. Фото: simadm.ru

Водители смогут объехать ремонтируемые участки дорог (см. рубрику «Конкретно») по улицам Кавказская, Караимская, Пролетарская, Самокиша, Желябова, Толстого, Жуковского, Гоголя, Маяковского, Пушкина. Полную карту объезда смотрите здесь.

КОНКРЕТНО

Легковые авто не смогут ездить в следующих направлениях:

- по проспекту Кирова (от пл. Куйбышева до пл. Амет-хана Султана)

- по улице Козлова (от просп. Кирова до ул. Севастопольская);

- по пл. Амет-Хана Султана;

- по улице Севастопольская (от ул. Данилова до просп. Кирова).

Водителям советуют выезжать из дома пораньше и заранее продумывать пути объезда.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

КАКИЕ УЛИЦЫ РЕМОНТИРУЮТ

Подрядные организации ведут работы по улицам Нижнегоспитальная, Чехова, Коммунальная, Бахчисарайская, Аральская, 1-й Конной Армии, Севастопольская (2 этап и 3-й этап), Объездная, Козлова (от переулка Пионерского до улицы Севастопольской), Маршала Жукова. В микрорайоне Каменка ремонтируются улицы Кубанская и Центральная, переулки Кубанский и Советский.

А В ЭТО ВРЕМЯ

"Стоят и пьют кофе": глава Крыма недоволен работой дорожников в Симферополе

Аксенов считает, что рабочие просто "расслабились" и у них нет желания закончить работу побыстрее (подробнее)