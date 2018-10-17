2018-10-17T22:12:54+03:00
Взрыв в Керчи

Семьям погибших в Керчи выделят по миллиону рублей из федерального бюджета

Сообщается о 18 жертвах трагедии
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Женщина рыдает у колледжа в КерчиЖенщина рыдает у колледжа в КерчиФото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Родственникам погибших во время взрывов в Керчи выделят по 1 миллиону рублей из федерального резервного фонда.

На данный момент подтверждено 18 жертв, на данный момент проходит их опознание.

- Из резервного фонда Правительства РФ будет выделено как минимум по 1 миллиону рублей, - сказал глава Крыма Сергей Аксенов. - И республиканский бюджет поучаствует непосредственно во всех мероприятиях. Все, что касается организации похорон, возьмем на себя без исключения.

Также сообщается о 53 пострадавших, 12 из них - в тяжелом состоянии. Аксенов заверил, что всем оказывают необходимую медицинскую помощь.

В частности, на полуостров прилетела группа медиков во главе с Вероникой Скворцовой. Также в Керчи находится заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть, министр образования РФ Ольга Васильева.

- Помощь оказывается максимальная, у нас работают психологи, священники, МЧС. Все консолидировались, оперативный штаб с первых минут полностью взял под контроль ситуацию, - отметил глава РК.

Он добавил, что сейчас обсуждается вопрос обеспечения образовательных учреждений Керчи вооруженной охраной.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Правительство Крыма оплатит похороны жертвам трагедии в Керчи
Шестеро пострадавших во время взрывов в Керчи находятся в крайне тяжелом состоянии
В Керчи открыта "горячая линия" в связи с терактом в политехническом колледже
Военные: В Керчь на место теракта выехали 10 единиц тяжелой боевой техники
В Крыму с 18 октября и до конца выходных объявили о пожарной опасности
Под Алуштой в море утонул мужчина
Из аэропорта «Симферополь» зимой будут летать самолеты в Воронеж
Пограничники конфисковали у крымского предприятия сетей на полмиллиона рублей
Симферополь частично останется без воды 18 октября
Сотрудникам севастопольского предприятия выплатили более 9 миллионов долгов по зарплате
В этом году 18 уклонистов от армии в Крыму заплатили штрафы
Крым и Сирия подписали меморандум об экономическом сотрудничестве
Птицефабрику в Сакском районе "поднимет" новый инвестор
В Крыму топливо может подешеветь только через год
Около трех тысяч крымчан призовут на военную службу этой осенью
Из Симферополя в Дамаск хотят запустить авиарейсы
Бензин и дизельное топливо в Симферополе снова подорожали
Сергей Аксенов пригласил президента Сирии приехать на ЯМЭФ