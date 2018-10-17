Семьям погибших в Керчи выделят по миллиону рублей из федерального бюджета
Родственникам погибших во время взрывов в Керчи выделят по 1 миллиону рублей из федерального резервного фонда.
На данный момент подтверждено 18 жертв, на данный момент проходит их опознание.
- Из резервного фонда Правительства РФ будет выделено как минимум по 1 миллиону рублей, - сказал глава Крыма Сергей Аксенов. - И республиканский бюджет поучаствует непосредственно во всех мероприятиях. Все, что касается организации похорон, возьмем на себя без исключения.
Также сообщается о 53 пострадавших, 12 из них - в тяжелом состоянии. Аксенов заверил, что всем оказывают необходимую медицинскую помощь.
В частности, на полуостров прилетела группа медиков во главе с Вероникой Скворцовой. Также в Керчи находится заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть, министр образования РФ Ольга Васильева.
- Помощь оказывается максимальная, у нас работают психологи, священники, МЧС. Все консолидировались, оперативный штаб с первых минут полностью взял под контроль ситуацию, - отметил глава РК.
Он добавил, что сейчас обсуждается вопрос обеспечения образовательных учреждений Керчи вооруженной охраной.