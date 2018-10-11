2018-10-11T14:28:18+03:00
Общество

Власти Армянска о выбросах: "У нас все показатели в норме"

Жители севера Крыма снова начали жаловаться на самочувствие
Надежда ДАЦЮК
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Маски снова в делеМаски снова в делеФото: Надежда ДАЦЮК
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Жители севера Крыма снова начали жаловаться на ухудшение здоровья, которое они связывают с химическими выбросами. Некоторые начали обращаться в больницу с сильным кашлем, отеками лица и сыпью.

- Вонь очень сильная по всему городу, запах тот же, что и 4, 14 сентября. Никто на это не реагирует, - пишет местный житель.

- Вчера была в больнице. Обращалась сама и ребёнка водила. У меня вчера опухли глаза с утра сильно и чешутся. Сиплый голос уже дней 5. В приемном покое посмотрели и поставили диагноз «острая аллергическая реакция и острый ларингит токсического генезиса?» точный только после анализов. Но окулиста и лора у нас нет. Поэтому пока что только эти слова. В больнице встретила знакомую, у них с утра обсыпало ребёнка годовалого тоже острая аллергическая реакция. Все врачи хором говорят, что это из-за выбросов. Ему поставили укол против аллергии и все прошло, - поделилась Татьяна Вакуленко.

Глава администрации Армянска Василий Телиженко отметил, что концентрация вредных веществ в воздухе не превышает норму.

- Все показатели от Роспотребнадзора, Росприроднадзора у нас в норме. Жалоб от жителей зафиксировано порядка 20 за неделю. Есть остаточные явления, листва накопила вредные вещества, возможно, при повышении температуры это испаряется. Но это совершенно незначительно и не влияет на медицинские показания, как пишут в соцсетях. За два дня в городскую больницу обратились два человека, и это не было связано с возможными выбросами, - сообщил Телиженко.

Жители Армянска планируют в пятницу собраться около администрации города в масках и подготовить подписи под обращением к главе Крыма Сергею Аксенову.

Также в соцсетях появилась информация, что ученые Федерального медико-биологического агентства собирают зубы 40-50-летних жителей Армянска, проживающих в городе более пяти лет и пряди волос детей от трех лет для исследований.

- Желательно принести тем людям, которые обращались в больницу по любым симптомам (насморк, кашель, сыпь, рвота и т.д.) с июля 2018 по вчерашний день. Принести всё в поликлинику нашей больницы Петуховой Наталье Альбиновне в рабочие часы, - пишет Наталья.

Глава Крыма Сергей Аксенов 9 октября сообщал, что ситуация в Армянске нормализовалась, и там нет превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ. По его словам, решение о запуске завода «Крымский Титан» будет принято при условии, что это не навредит здоровью жителей. По его словам, ежедневно проводится мониторинг ситуации в Армянске, после чего этот доклад направляют главе Крыма. Сейчас, по данным правительства, концентрации загрязняющих веществ не превышают предельно допустимых, а прогноз - оптимистичный.

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