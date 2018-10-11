"Это нежелание признать развитие республики": Крымский депутат о запрете на Украине книг с изображением аэропорта

СЕГОДНЯ 18:56 2018-10-11T18:56:05+03:00

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Запрет ввоза детской книги на Украину из-за фото нового терминала аэропорта «Симферополь» в Крыму назвали нежеланием признавать существование главных воздушных ворот полуострова.

Ранее Госкомитет по телерадиовещанию Украины запретили ввозить книгу для дошкольников российского писателя Владимира Малова «Аэропорт и самолет» издательства «АСТ». В ней говорится о работе диспетчеров, устройстве самолета, системах безопасности, подготовке к полетам.

- Таким образом российская пропаганда навязывает даже читателям дошкольного возраста имперские геополитические доктрины, оправдывая нарушения со стороны России суверенитета и территориальной целостности Украины, – говорится в сообщении Госкомитета по телерадиовещанию Украины.

- На Украине долгое время отрицали существование Крымского моста, пока украинским кораблям не пришлось запрашивать разрешение, чтобы пройти под ним. Существование аэропорта там тоже не хотят признавать, поскольку это показывает достижения российского Крыма, - сказал депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

По его мнению, на сегодняшний день украинское государство находится на таком уровне, что скоро там будут жечь книги, как во времена фашистской Германии.

- К сожалению, сегодня мы наблюдаем подобную картину и подобный процесс на соседней Украине. Все, что связано с Российской Федерацией, и особенно с Республикой Крым как частью России, там на уровне официальных властей вызывает такую реакцию. Но мы знаем, что не однажды украинские издательства выпускали карты, где Крым указывался как часть России. Что бы там ни рассказывал Порошенко или кто-либо из представителей украинской власти, для всего мира понятно, что полуостров де-юре и де-факто является частью РФ. Это сегодняшняя объективная действительность, - уверен Ганжара.

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