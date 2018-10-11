2018-10-11T18:56:05+03:00
Политика

"Это нежелание признать развитие республики": Крымский депутат о запрете на Украине книг с изображением аэропорта

Госкомитет по телерадиовещанию незалежной считает изображение нового терминала пропагандой
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Комментарии: comments5
Аэропорт открыли 16 апреляАэропорт открыли 16 апреляФото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

Запрет ввоза детской книги на Украину из-за фото нового терминала аэропорта «Симферополь» в Крыму назвали нежеланием признавать существование главных воздушных ворот полуострова.

Ранее Госкомитет по телерадиовещанию Украины запретили ввозить книгу для дошкольников российского писателя Владимира Малова «Аэропорт и самолет» издательства «АСТ». В ней говорится о работе диспетчеров, устройстве самолета, системах безопасности, подготовке к полетам.

- Таким образом российская пропаганда навязывает даже читателям дошкольного возраста имперские геополитические доктрины, оправдывая нарушения со стороны России суверенитета и территориальной целостности Украины, – говорится в сообщении Госкомитета по телерадиовещанию Украины.

- На Украине долгое время отрицали существование Крымского моста, пока украинским кораблям не пришлось запрашивать разрешение, чтобы пройти под ним. Существование аэропорта там тоже не хотят признавать, поскольку это показывает достижения российского Крыма, - сказал депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

По его мнению, на сегодняшний день украинское государство находится на таком уровне, что скоро там будут жечь книги, как во времена фашистской Германии.

- К сожалению, сегодня мы наблюдаем подобную картину и подобный процесс на соседней Украине. Все, что связано с Российской Федерацией, и особенно с Республикой Крым как частью России, там на уровне официальных властей вызывает такую реакцию. Но мы знаем, что не однажды украинские издательства выпускали карты, где Крым указывался как часть России. Что бы там ни рассказывал Порошенко или кто-либо из представителей украинской власти, для всего мира понятно, что полуостров де-юре и де-факто является частью РФ. Это сегодняшняя объективная действительность, - уверен Ганжара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аэропорт «Симферополь» признали лучшим в России по уровню сервиса и комфорта

Воздушная гавань Крыма получила премию SKY TRAVEL AWARDS (подробнее).

Аэропорт «Симферополь»: Повышение тарифов практически не отразится на стоимости билетов в Крым

Авиакомпании в целях экономии начали сокращать число летних рейсов на полуостров (подробнее).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Олег Кожемяко, врио губернатора Приморского края: Меня не смущает, что земляки обращаются ко мне на ты и зовут просто Олегом
Обозревателю "КП" удалось не только понаблюдать, как новый глава региона пытается решить застарелые проблемы, но и побывать в двухкомнатной хрущевке, где он живет [видео, радиопередача]
Председатель Конституционного суда РФ: Население устало от трех десятилетий реформ
Валерий Зорькин выступил с программной статьей «Буква и дух Конституции», в которой прошел по многим болевым точкам общества. «КП» приводит самые важные выдержки из этой публикации
Новости 24
Одного из феодосийских начальников подозревают в растрате 3 миллионов
В Крыму до 14 октября объявили экстренное штормовое предупреждение
В Крыму сотрудника УФСИН осудили за наркотики
В Крыму глава сельсовета попался на взятке в 40 тысяч рублей
В Симферополе управляющую компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей
На Украине запретили детскую книгу из-за фото нового терминала аэропорта "Симферополь"
На набережной в Алуште застройщик экскаватором "сносит" кипарисы
Строители показали, как идут работы в кукольном театре Симферополя
Симферопольцы пожаловались на неприятный вкус и запах проточной воды
В Никитском ботаническом саду появится две цветочных жар-птицы
Диких животных в крымских лесах прививают против бешенства
На гендиректора Севастопольского морского порта завели уголовное дело
Крымчанин 8 марта до смерти избил гражданскую жену
Спасатели искали в крымских лесах трех потерявшихся грибников
В Бахчисарайском районе задержали пенсионера, который хранил патроны со свалки
Из жилого дома в Красногвардейском районе эвакуировали 17 человек
В Ялте тушили пожар в санатории "Сосняк"
В Евпатории у дайверов-браконьеров отобрали 27 кило рыбы
Погода в Крыму на 11 октября: днем до +22, без осадков