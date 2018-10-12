Фотоконкурс «Комсомолки»: «100 лет ВЛКСМ. Как это было»

СЕГОДНЯ 12:50 2018-10-12T12:57:10+03:00

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В конце октября Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи отметит свой вековой юбилей. К этой славной дате крымская редакция газеты «Комсомольская правда» объявляет фотоконкурс «100 лет ВЛКСМ. Как это было».

Комсомольцы отважно воевали и ударно трудились: служили на Черноморском флоте, в годы Великой Отечественной войны стойко обороняли Севастополь, а в 1944 году - освобождали Крым, вписали немало славных страниц в летопись Крыма и Севастополя.

Северо-Крымский канал, автодорога Симферополь-Алушта - стали ударными комсомольскими стройками.

«КП-Крым» предлагает своим читателям и всем жителям Крымского полуострова поделиться фотографиями этого славного времени.

Все присланные на конкурс фотоработы будут размещены на сайте, а лучшие - напечатаны в газете. Снимки можно загрузить на сайт самостоятельно по форме ниже.

Работы принимаются до конца октября.

Итоги подведем 9 ноября. Победителями станут снимки, набравшие больше всего голосов. Голосовать можно за любое количество работ 1 раз в 24 часа.

ВАЖНО

29 октября, в 1918 году, на I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи был образован Российский коммунистический союз молодежи.

Этот день и стал днем рождения комсомола.

Всего же школу комсомола в Советском Союзе прошли свыше 200 миллионов юношей и девушек.