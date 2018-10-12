Симферопольцы продолжают стоять в пробках: подрядчики отчитались, как идут работы на перекрытых улицах

СЕГОДНЯ 16:55 2018-10-12T17:03:41+03:00

До 20 декабря в городе продолжается капитальный ремонт дорог

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В Симферополе продолжается капитальный ремонт дорог улиц. Подрядчики отчитались, на какой стадии находится выполнение работ.

Объездная

Так, на улице Объездная работы выходят на завершающий этап.

В пресс-службе администрации города сообщили, что на участке в 9,6 из 12,3 тысячи квадратных метров уложили нижний слой асфальта. Продолжается обустройство тротуаров.

Севастопольская

По данным подрядчика, капремонт по улице Севастопольской идет по графику.

- Нижний слой асфальтового покрытия уложен на площади в 14 тысяч квадратных метров, что составляет около 50% от общего объема, - уточнили в администрации.

В рамках второго этапа работ сейчас укладывают второй слой асфальта и обустраивают пешеходные зоны. Также выполняется монтаж коммунальных сетей.

- Уложен водопровод протяженностью 400 погонных метров, выполнены испытания газопровода 320 метров, обустроено порядка 100 метров ливневой канализации. На участке продолжается установка опор троллейбусных коммуникаций, уже смонтировано девять, еще пять будут установлены в течение суток, – сообщил представитель подрядчика.

Каменка

В микрорайоне Каменка также продолжается капремонт. Ведутся работы на нескольких участках – на одних разбирают старое основание и делают новый «дорожный пирог», на других укладывают нижний слой асфальта. Также обустраивают тротуары.

Козлова

На нескольких участках уже уложили нижний слой асфальта. Работы ведут в несколько этапов, чтобы позволять двигаться транспорту и соблюдать требования безопасности.

Аральская и Коммунальная

Представитель подрядчика сообщил, что бригады продолжают работать круглосуточно. В ближайшее время планируется ограничить движение транспорта на участке улицы Аральской от Гавена до Залесской, там будут проводиться фрезеровочные работы.

Маршала Жукова

Выполнено фрезерование всего участка. Сейчас рабочие демонтируют старый бордюрный камень и устанавливают новый. Подрядчик хочет приступить к земляным работам, и устанавливает дорожные знаки об объезде по дороге Дубки-Евпаторийское шоссе.

Проспект Кирова

По словам заместителя главы администрации Симферополя Сергея Круцюка, в ближайшие сутки начнутся работы на проспекте Кирова.

- В течение суток приступят к установке знаков и информационных щитов. Работы будут вестись «захватами», чтобы сохранить движение транспорта на одной из главных транспортных артерий города. Контроль работ по капитальному ремонту будет и далее проводиться как администрацией города, так и представителями республиканских ведомств, – сообщил чиновник.

Напомним, ремонтировать улицы в Симферополе начали в середине августа. На эти цели выделено 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Симферопольцы начали жаловаться на пробки в городе, а в администрации опубликовали схемы объезда перекрытых улиц. Работы должны завершиться до 20 декабря текущего года.

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