2018-10-14T14:21:18+03:00
Общество

В Крыму верующие отмечают Покров

Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь поздравил православных с праздником
Галина КОВАЛЕНКО
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В храмах Крыма прошли праздничные службы.В храмах Крыма прошли праздничные службы.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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14 октября верующие отмечают Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

- Сердечно поздравляя Вас, дорогие братия и сестры, с этим прекрасным спасительным праздником, - обращаетс я к пастве Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. - Хочу особенно обратить внимание на то обстоятельство, что в истории нашего Богохранимого Отечества чудо Покрова Пресвятой Богородицы явлено было много раз. Это чудо ощущаем мы и ныне в жизни своей, прибегая к Ее молитвенному заступлению, к Ее милосердию.

Митрополит напоминает, что в этот день верующие вспоминают чудесное явление Матери Божией в столице ВизантииКонстантинополе в середине X века. Город осадили враги. Жители же начали усердно молиться Пречистой. И во время всенощной во Влахернском храме Богородица явилась блаженному Андрею и его ученику. Царица Небесная сняла со своей головы сиявший небесным светом и блиставший молниями покров и распростерла его над всем молящимися. Когда же рассвело, то выяснилось, что неприятели внезапно сняли осаду и ушли от города.

- Будем же духовно стремиться к горним высотам подлинно христианского сознания, дабы чистым смиренным сердцем ощутить неизреченную благодать этого Животворящего Покрова! – отмечает митрополит.

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