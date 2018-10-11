В Крыму верующие отмечают Покров

11 Окт. 14:22 2018-10-14T14:21:18+03:00

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14 октября верующие отмечают Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

- Сердечно поздравляя Вас, дорогие братия и сестры, с этим прекрасным спасительным праздником, - обращаетс я к пастве Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. - Хочу особенно обратить внимание на то обстоятельство, что в истории нашего Богохранимого Отечества чудо Покрова Пресвятой Богородицы явлено было много раз. Это чудо ощущаем мы и ныне в жизни своей, прибегая к Ее молитвенному заступлению, к Ее милосердию.

Митрополит напоминает, что в этот день верующие вспоминают чудесное явление Матери Божией в столице Византии – Константинополе в середине X века. Город осадили враги. Жители же начали усердно молиться Пречистой. И во время всенощной во Влахернском храме Богородица явилась блаженному Андрею и его ученику. Царица Небесная сняла со своей головы сиявший небесным светом и блиставший молниями покров и распростерла его над всем молящимися. Когда же рассвело, то выяснилось, что неприятели внезапно сняли осаду и ушли от города.

- Будем же духовно стремиться к горним высотам подлинно христианского сознания, дабы чистым смиренным сердцем ощутить неизреченную благодать этого Животворящего Покрова! – отмечает митрополит.