Украина встречает моряка с задержанного в Крыму судна

СЕГОДНЯ 19:33 2018-10-14T20:40:31+03:00

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Новость, что один из моряков судна незалежной, задержанного 4 мая погранслужбой РФ, вернулся домой, сообщила Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины.

- Я только что говорила с членом экипажа судна "ЯМК-0041" Геннадием Отычко . Он уже на территорию Украины. Мои представители забирают его домой, - написала Людмила Денисова на своей странице в Facebook и подкрепили пост видео, на котором запечатлен момент возвращения моряка домой.

Украинский моряк с задержанного в Крыму судна-браконьера уже в незалежной. .Член экипажа судна "ЯМК-0041" Геннадий Отычко вернулся на Украину. Видео: Людмила Денисова/

Она также объяснила, что границу с Крымом он переходил в контрольном пункте въезда-выезда «Каланчак».

Чуть ранее омбудсмен Украины обнародовала свое требование к «РФ отпустить незаконно удерживаемый на территории оккупированного Крыма (так называют входящую в состав РФ по итогам всенародного референдума Республику Крым власти незалежной – От авт.) экипаж судна «ЯМК-0041».Вчера у одного из членов экипажа Геннадия Отичка умерла мама...».

Судно "ЯМК-0041", которое ходит под блакитно-жовтым флагом, задержали 4 мая в районе мыса Тарханкут на западе Крыма. Рыбаки закидывали сети на камбалу-калкан в исключительной экономической зоне РФ. На борту находилось 5 граждан Украины. Порт приписки судна - Очаков, Украина.

Вот браконьеров и пришлось призвать к порядку, тем более, что они уже попадались на добыче краснокнижной рыбы.

Напомним, что Украина до сих пор удерживает капитана и экипаж судна "Норд". Рыбаков из Керчи пограничники незалежной захватили 25 марта, когда они добывали тюльку в нейтральных водах. На борту находились 10 крымчан - граждан России. Судно выходило в море под российским флагом и с российскими же документами.

Двум членам экипажа удалось вернуться домой, остальные восемь крымских моряков до сих пор удерживают на Украине.

Крымские пограничники круглосуточно несут морское дежурство.Фото: Анастасия ЖУКОВА

После ареста "Норда" Россия усилила контроль за своими рыбаками, промышляющими в Азовском море. На сегодняшний день в Азове круглосуточно дежурят корабли погрануправления, а все моряки заранее сообщают в Росрыболовство о выходе в море и своих маршрутах.

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