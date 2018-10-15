Новая трасса от Краснодара до Тамани поможет сократить путь в Крым на час

СЕГОДНЯ 10:42 2018-10-15T10:43:23+03:00

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Федеральную трассу от Краснодара до Тамани (А-289) реконструируют. В перспективе это поможет сократить путь с материковой части России в Крым с 2 часов 40 минут до 1 часа 50 минут, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Тамань".

- Мы должны обеспечить бесперебойное и безопасное движение по этой дороге в том виде, в котором она существует сейчас. Одновременно займемся восстановлением ее транспортно-эксплуатационных характеристик. Заодно уже приступили к проработке программы перспективного развития маршрута, - сообщил и.о начальника ФКУ Упрдор "Тамань" Кайрат Турсунбеков.

Трассу А-289, которая является дальним подходом к Крымскому мосту, доведут до первой технической категории. Трассы такой категории - это автострады либо автомагистрали с шириной проезжей части не менее 15 метров. Их выполняют из высококачественного бетонного покрытия, пропускная способность - от 7 тысяч автомобилей в день.

В ФКУ Упрдор "Тамань" уверены, что это устранит риски образования заторов на маршруте в пиковые летние периоды, сократит время в пути на четверть и "обеспечит комфорт движения на самом современном уровне".

Протяженность нового федерального маршрута – 150 километров, но только пятая часть – участки от 4 полос, остальные – 2-3-полосная дорога.

До конца года на дороге проведут инструментальную диагностику. Она поможет получить наиболее полную информацию о состоянии трассы и степени ее соответствия нормативным требованиям.

После этого сформируют перечень объектов трассы, которые нуждаются в капитальном ремонте.

Одновременно ведется работа по развитию трассы А-290 "Новороссийск – Керчь". Сейчас идет подготовка к реконструкции участка от строящейся развязки на 73-м км (Джигинка) до развязки с автоподходами Крымского моста (100-й км) на Таманском полуострове.

Автодорогу расширят до четырех полос движения, а также реконструируют до параметров категории 1Б – в соответствии с категорией Крымского моста.

Как сообщалось, за первую неделю октября по Крымскому мосту проехали 10 тысяч грузовиков. Всего с 1 по 7 октября трафик составил 69 тысяч автомобилей.

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