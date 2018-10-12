Аксенов: В Симферополе нужно вернуть льготный тариф на электричество
В преддверии холодов жители одного из районов столицы региона, обогревающие свои дома светом, узнали, что им отменили на энергию льготный тариф.
- Поступила жалоба от одной из жительниц города Симферополя на действия ГУП РК «Крымэнерго», отменившего льготный тариф на потребление электроэнергии для жителей Каменки перед отопительным сезоном, - сообщаете глава РК Сергей Аксенов.
Выяснилось, что энергетики потребовали от потребителей документы, подтверждающие статус жилого дома, и техпаспорт, где указано, что здание оборудовано электрическим котлом на законных основаниях. А иначе им отменят льготный тариф.
Глава РК объяснил, что министр топлива и энергетики Республики Крым Вадим Белик уже распорядился вернуть льготный тариф.
Так же в правительстве проведут служебное расследование, которое определит виновных в принятии саботажного по своей сути решения.
- Поручил министру проработать нормативный документ, который запретит повышение тарифов без согласования лично со мной, - отметил Сергей Аксенов. - Недопустимо, чтобы подобные ситуации, негативно влияющие на комфорт жизни наших граждан, повторялись впредь.