В Крыму прошел Молочный кросс от крупнейшего молокозавода республики

СЕГОДНЯ 20:06 2018-10-15T21:07:59+03:00

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На площадке перед заводом молочной продукции «Новатор» в Джанкое 13 октября царила задорная суета: взрослые и дети деловито заполняли анкеты, получали нагрудные номера, разминались перед забегом или просто танцевали с коровами.

Те кто не зарегистрировался на сайте, заполняли анкеты перед забегом.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Да-да, вы не ослышались: несколько буренок - симпатичных ростовых кукол - веселили участников и болельщиков турнира. Лучшего талисмана для Молочного кросса и не придумать!

Буренки танцевали вместе с легкоатлетами.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Полтысячи бегунов

Кросс организовал джанкойский молокозавод «Новатор». Попробовать свои силы в забеге решили более 500 человек.

Бежали на три дистанции - 500 метров, 1,5 и 3 километра. Чтобы соревнование было честным, участников поделили на шесть возрастных групп.

Организаторы решили «принимать в легкоатлеты» детишек от 10 лет, но многие ученики младших классов и даже дошколята тоже решили посостязаться в резвости и скорости. Им решили не отказывать.

Малышка пробежала кросс вместе со своей бабушкой.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Милана все уши мне прожужжала, мол, когда, бабушка, будем бегать?! – симпатичная женщина прижала к себе 4-летнюю девочку. - Утром раньше всех проснулась - и сразу же стала собираться на Молочный кросс. Для нашего города такое мероприятие - целое событие. Это настоящий праздник!

Глава администрации города Джанкоя Эдуард Селиванов тоже стал участником забега.

Глава администрации города Джанкоя Эдуард Селиванов принял участие в соревновании.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Здорово, что компания проводит такие хорошие и нужные спортивные состязания, - считает градоначальник. - По большому счету без, «Новатора» не проходит ни одно городское мероприятие: компания сама является организатором или же оказывает поддержку в проведении. Причем нет и речи о каких-то длительных переговорах – все решается очень быстро: от задумки до реализации в жизнь того или иного проекта проходит минимум времени. Молзавод - градообразующее предприятие, не только дает работу жителям Джанкоя, но и вносит солидный вклад в культурно-спортивную жизнь города.

Надо сказать, что молочники из Джанкоя опекают не только свой муниципалитет. Компания, например, помогает спортивным школам, которые находятся и в других районах Крымского полуострова.

Победителям – ценные призы

Молочный кросс, который проходит в Джанкое уже в третий раз, завершен. Турнир - продолжение ежегодной спартакиады сотрудников «Новатора». И что примечательно соревнование приурочено к профессиональному празднику предприятия - Дню работников пищевой и промышленности.

- Пам-пам-парам-пам-па, - звучат фанфары и на сцену поднимаются лучшие легкоатлеты.

Победителям досталась слава и призы.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Жюри подвело итоги. Самые быстрые получают в награду аплодисменты болельщиков, грамоты и ценные призы – увесистые пакеты с фирменной символикой «Новатора».

И победители снова «зажигают» на сцене вместе с «буренками» - танцы!

Проигравших нет: хорошее настроения и заряд бодрости получили все – и участники, и зрители.

ВАЖНО

Завод «НОВАТОР» крупнейший производитель молочной продукции в Республике Крым, Российской Федерации.

Ассортимент завода насчитывает более 90 позиций, изготовленных из

свежего коровьего молока, включая сливочное масло, цельномолочную и кисломолочную продукцию, сыры твердые, полутвердые, плавленые и рассольные.

Сыр - это особая гордость коллектива ООО "Новатор" Фото: ООО "Новатор"

Круглосуточную бесперебойную работу предприятия обеспечивают более 900 квалифицированных сотрудников.

На заводе внедрены системы менеджмента безопасности пищевых продуктов и менеджмента качества. Продукция производится в соответствии со стандартами ISO 9001, ISO 22000. С 2016 года молокозавод «Новатор» числится во всероссийском «Списке честных производителей». В 2017 году молокозавод прошел мониторинг производства и стал участником программы «Я гарантирую качество».

Торговые марки «Джанкойское молоко», «Азбука Крыма», «Джанкойский сыр», «Молочный доктор» выпускаемые на «Новаторе» пользуются повышенным спросом у населения Крымского полуострова и на материке.

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