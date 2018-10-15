В Крыму прошел Молочный кросс от крупнейшего молокозавода республики
На площадке перед заводом молочной продукции «Новатор» в Джанкое 13 октября царила задорная суета: взрослые и дети деловито заполняли анкеты, получали нагрудные номера, разминались перед забегом или просто танцевали с коровами.
Те кто не зарегистрировался на сайте, заполняли анкеты перед забегом.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Да-да, вы не ослышались: несколько буренок - симпатичных ростовых кукол - веселили участников и болельщиков турнира. Лучшего талисмана для Молочного кросса и не придумать!
Буренки танцевали вместе с легкоатлетами.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Полтысячи бегунов
Кросс организовал джанкойский молокозавод «Новатор». Попробовать свои силы в забеге решили более 500 человек.
Бежали на три дистанции - 500 метров, 1,5 и 3 километра. Чтобы соревнование было честным, участников поделили на шесть возрастных групп.
Организаторы решили «принимать в легкоатлеты» детишек от 10 лет, но многие ученики младших классов и даже дошколята тоже решили посостязаться в резвости и скорости. Им решили не отказывать.
Малышка пробежала кросс вместе со своей бабушкой.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
- Милана все уши мне прожужжала, мол, когда, бабушка, будем бегать?! – симпатичная женщина прижала к себе 4-летнюю девочку. - Утром раньше всех проснулась - и сразу же стала собираться на Молочный кросс. Для нашего города такое мероприятие - целое событие. Это настоящий праздник!
Глава администрации города Джанкоя Эдуард Селиванов тоже стал участником забега.
Глава администрации города Джанкоя Эдуард Селиванов принял участие в соревновании.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
- Здорово, что компания проводит такие хорошие и нужные спортивные состязания, - считает градоначальник. - По большому счету без, «Новатора» не проходит ни одно городское мероприятие: компания сама является организатором или же оказывает поддержку в проведении. Причем нет и речи о каких-то длительных переговорах – все решается очень быстро: от задумки до реализации в жизнь того или иного проекта проходит минимум времени. Молзавод - градообразующее предприятие, не только дает работу жителям Джанкоя, но и вносит солидный вклад в культурно-спортивную жизнь города.
Надо сказать, что молочники из Джанкоя опекают не только свой муниципалитет. Компания, например, помогает спортивным школам, которые находятся и в других районах Крымского полуострова.
Победителям – ценные призы
Молочный кросс, который проходит в Джанкое уже в третий раз, завершен. Турнир - продолжение ежегодной спартакиады сотрудников «Новатора». И что примечательно соревнование приурочено к профессиональному празднику предприятия - Дню работников пищевой и промышленности.
- Пам-пам-парам-пам-па, - звучат фанфары и на сцену поднимаются лучшие легкоатлеты.
Победителям досталась слава и призы.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Жюри подвело итоги. Самые быстрые получают в награду аплодисменты болельщиков, грамоты и ценные призы – увесистые пакеты с фирменной символикой «Новатора».
И победители снова «зажигают» на сцене вместе с «буренками» - танцы!
Проигравших нет: хорошее настроения и заряд бодрости получили все – и участники, и зрители.
ВАЖНО
Завод «НОВАТОР» крупнейший производитель молочной продукции в Республике Крым, Российской Федерации.
Ассортимент завода насчитывает более 90 позиций, изготовленных из
свежего коровьего молока, включая сливочное масло, цельномолочную и кисломолочную продукцию, сыры твердые, полутвердые, плавленые и рассольные.
Сыр - это особая гордость коллектива ООО "Новатор" Фото: ООО "Новатор"
Круглосуточную бесперебойную работу предприятия обеспечивают более 900 квалифицированных сотрудников.
На заводе внедрены системы менеджмента безопасности пищевых продуктов и менеджмента качества. Продукция производится в соответствии со стандартами ISO 9001, ISO 22000. С 2016 года молокозавод «Новатор» числится во всероссийском «Списке честных производителей». В 2017 году молокозавод прошел мониторинг производства и стал участником программы «Я гарантирую качество».
Торговые марки «Джанкойское молоко», «Азбука Крыма», «Джанкойский сыр», «Молочный доктор» выпускаемые на «Новаторе» пользуются повышенным спросом у населения Крымского полуострова и на материке.
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