Археологи из Сибири отреставрировали артефакты, найденные во время строительства трассы "Таврида"

СЕГОДНЯ 12:29 2018-10-16T12:33:51+03:00

Керамическая курильница и астрагалы из скифского склепа (Фото М.Роговой) / пресс-служба Института археологии и этнографии СО РАН

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Эксперты Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН исследовали и отреставрировали археологические артефакты, обнаруженные во время раскопок перед началом строительства трассы «Таврида» в 2017 году.

- Великолепные керамические сосуды, в том числе, гераклейская амфора с печатью, дротики, сабли, браслеты, подвески, серьги и другие замечательные вещи от эпохи бронзы до скифского времени и позднего средневековья после завершения экспозиции будут переданы в крымские музеи, - рассказали в пресс-службе института.

Гераклейская амфора в склепе скифского времени, изг. 340-336 г. до н.э. (фото Ж.Орозбековой) / пресс-служба Института археологии и этнографии СО РАН

Все эти богатства археологи нашли на участке от Симферополя до Феодосии. Как рассказал старший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН, специалист по скифскому периоду Петр Шульга, который руководил раскопками, работа проходила в сжатые сроки и в сложной обстановке, но специалистам удалось выполнить все качественно и в срок.

Основной объект внимания – конечно же, древние захоронения. Ученые отметили, что в Крыму в одном кургане располагались захоронения, принадлежащие к разным эпохам и разным культурам (от III тысячелетия до н.э. до IV-III в. до н.э.), при этом отношение к «чужим» усопшим было весьма бережным. Правда, из-за того, что многие захоронения располагались довольно близко к поверхности земли, они сильно пострадали от грабителей: склепы было легко разворовывать.

Кроме того, территории сильно пострадали во время мировых войн ХХ века. Возвышенности, где располагались древние могильники, нередко использовались в качестве огневых точек. Археологам даже пришлось привлечь бригаду саперов, чтобы убрать с мест раскопок

– Через скифский склеп на кургане «Холодная Гора-1» проходила огневая траншея времен Великой Отечественной войны, в которой были обнаружены советские и немецкие гильзы от патронов, – сообщил руководитель отряда Петр Шульга. – Траншея не дошла всего 3 см от замечательного артефакта скифского времени – лепной керамической курильницы, установленной в склепе для проведения описанного Геродотом ритуала очищения, при котором соплеменники умершего впадали в состояние транса, чтобы получить контакт с миром мертвых.

В этом же склепе нашли бронзовый браслет, железную поясную пряжку и портупейный крючок, а также подвеску из рога с изображением головки дельфина.

Расчистка средневекового погребения воина с конем и мечом (Фото Ж.Орозбековой) / пресс-служба Института археологии и этнографии СО РАН

Особый интерес для исследователей представляют могилы воинов, так как они – наиболее богаты на находки. Так, среди обнаруженных артефактов – гераклейская амфора с клеймом – 340-336 год до н.э, наконечники стрел, сабли, палаши, стремена и удила. В женских могилах находят бусины, бисер, украшения, керамические сосуды и специальные красящие камешки.

Всего в ходе строительства трассы «Таврида» удалось исследовать 9 археологических памятников разных эпох, в том числе – 140 мусульманских захоронений, сообщили в пресс-службе ИАЭТ СО РАН.