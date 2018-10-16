В Крыму определили 10 имен, одно из которых присвоят аэропорту "Симферополь"

СЕГОДНЯ 13:15 2018-10-16T13:18:38+03:00

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Совет Общественной палаты (ОП) Республики Крым составил список из десяти известных имен, которые могут присвоить международному аэропорту «Симферополь». В рамках проекта «Великие имена России» имя одного из претендентов выберут крымчане на голосовании.

- Список из 10 имен сформирован, проведена большая работа. Это не значит, что он окончательный, потому что у каждого появится возможность его дополнить, – сообщил председатель Общественной палаты РК Григорий Иоффе.

Так, крымчане смогут выбрать имена из предложенных или дополнить список на сайте Общественной палаты.

Десять персоналий от ОП – это императрица Екатерина II, поэт и художник Максимилиан Волошин, адмирал Павел Нахимов, князь Лев Голицын, крымско-татарский просветитель Исмаил Гаспринский, хирург Николай Пирогов, художник-маринист Иван Айвазовский, писатель Антон Чехов, учёный Дмитрий Менделеев, писатель Александр Грин.

В пресс-службе аэропорта Симферополь сообщили, что руководство поддержало инициативу проведения конкурса по присвоению имени воздушным воротам Крыма, поскольку это хорошая возможность для популяризации полуострова.

- Список, предложенный Общественной палатой, достаточно большой. Нашему руководству эта идея нравится. Думаю, в течение недели определимся, какому имени мы готовы отдать предпочтение.

Проект «Великие имена России» стартовал 11 октября. По итогу 45 российским аэропортам присвоят имена великих соотечественников.

До 21 октября в каждом регионе будет сформирован первичный список имен по результатам публичных обсуждений. После этого жители городов смогут предложить свои варианты на сайте https://великиеимена.рф/.

Далее для каждого аэропорта в ходе соцопросов определят три ключевых имени до 7 ноября. Каждый желающий до конца ноября сможет проголосовать только за одно имя из списка. Это можно сделать на сайте, отправить смс-сообщение или заполнить анкету в СМИ или на борту самолета. Авторы инициативы – Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Русское географическое общество и Общество русской словесности. Координировать реализацию проекта будет Общественная палата Российской Федерации.

Напомним, за шесть месяцев с момента открытия новый аэровокзальный комплекс аэропорта обслужил 3,8 миллиона пассажиров.

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