Тише едешь: на железнодорожных подходах к Крымскому мосту ставят акустические экраны

СЕГОДНЯ 10:10 2018-10-17T10:39:44+03:00

Установка шумозащитных экранов на ЖД-подходах к Крымскому мосту. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

Это защитит окружающую среду от шума автомобилей и поездов

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Специалисты начали установку акустических экранов на железнодорожных подходах к Крымскому мосту. Работы ведутся как со стороны Крыма, так с материковой части России, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

Экраны представляют собой шумопоглощающие стенки длиной почти 410 и 480 метров с обеих сторон Керченского пролива.

Они уменьшат шум от движения грузового и пассажирского транспорта после открытия движения поездов в декабре 2019 года.

Экраны состоят из специальных трехслойных панелей с плитами из минеральной ваты, которая поглощает звуки.

- Снизить шумовую нагрузку также позволит применение рельсовых плетей повышенной длины и, соответственно, минимальное количество стыков на дороге. Работа по укладке рельсов на подготовленных для этого участках моста идет с лета текущего года. На данный момент уложено 6 из 38 километров верхнего строения пути двухпутной железной дороги через Керченский пролив, - рассказал заместитель генди ректора по инфраструктурным проектам компании "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин.

Подход длиной 40 километров соединит мост с транспортной системой материковой России через станцию Вышестеблиевская. Верхнее строение пути на этой трассе полностью готово.

На другом берегу со стороны Крыма ведется строительство двухпутного железнодорожного подхода к мосту длиной 18 километров.

Напомним, после запуска ЖД-сообщения по Крымскому мосту будут ходить поезда из 11 российских городов. Всего после открытия транспортного мостового перехода планируется запустить в сутки 15 пар пассажирских поездов дальнего следования, из них 8 пар поездов будут курсировать круглогодично.

Кстати, по Крымскому мосту с 1 октября проехали первые грузовики. С момента запуска грузового движения по Крымскому мосту до 8.00 1 октября по мостовому переходу проехали 706 грузовых автомобилей.

Кроме того, мы ответили на 15 самых главных вопросов про Крымский мост. Для легковых автомобилей его открыли 16 октября. В этом мероприятии принял участие президент России Владимир Путин.

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