В керченском колледже обнаружили два самодельных взрывных устройства

СЕГОДНЯ 19:19 2018-10-17T19:21:04+03:00

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На территории Керченского политехнического колледжа обнаружили два самодельных взрывных устройства.

- Одно самодельное взрывное устройство было взорвано, другое - обезврежено. По последним данным, в результате погибли 18 человек, в том числе - преступник, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Крым" сообщил представитель ФСБ на месте происшествия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что предполагаемый убийца - студент 4 курса того же колледжа - застрелился в библиотеке учебного заведения, там и нашли его тело.

Пока правоохранители не подтверждают информацию о том, что к взрывам причастен кто-либо, кроме погибшего студента.

Некоторые общественники озвучивают версию, что за взрывами все же стоит организованная группа из девяти человек, а погибший - лишь один из ее участников. Мол, взрывное устройство активировали дистанционно.

В колледже есть охрана, была установлена рамка металлоискателя. Каким образом вооруженному нападающему удалось пронести внутрь стелковое оружие и взрывчатку - неизвестно.

Напомним, два взрыва прогремело в Керченском политехническом колледже 17 октября в 11:25.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Керчи опознали одного из погибших во время взрывов в колледже

В керченский морг привезли тела троих погибших во время взрывов в Керченском политехническом колледже.

- Опознали пока только одного, личности еще двоих не установлены, - рассказал "Комсомольской правде - Крым" компетентный источник. - Остальные тела находятся на месте происшествия, там работают взрывотехники и ФСБ (подробнее)

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КСТАТИ

Стрелок покончил жизнь самоубийством

Предполагаемый убийца застрелился, это студент 4 курса, который учился в том же колледже. Его тело обнаружено в библиотеке на втором этаже, - сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Очевидцы рассказывают, что парень устроил стрельбу в коледже, один из патронов попал в газовый баллон, после чего произошел взрыв. При этом на предприятии "Крымгазсети" сообщили, что политехнический колледж в Керчине был газифицирован. Предприятие не заключало с учебным заведением договор на поставку баллонного сжиженного газа.

В социальных сетях подозреваемый в убийстве был подписан как «Странный тип», но удалил свою страничку. Однокурсники характеризуют его как нелюдимого.

- Он ни с кем не общался и три года ходил со штык-ножом в шарагу. Никто в принципе не обращал внимания. А в прошлом году он пшикал перцовым баллончиком, один раз его словили, он извинился, - рассказал одногруппник Владислава Рослякова. Вообще он обычно никогда никуда не опаздывал, никогда не пропускал занятия из-за болезни. А тут с понедельника заболел, не приходил. И только сегодня появился в шараге.

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