Скорбим: В Симферополе зажгли свечи в память о погибших в Керчи

СЕГОДНЯ 21:17 2018-10-17T21:28:46+03:00

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В Симферополе на площади Ленина прошли траурные мероприятия в память о погибших во время ЧП в керченском колледже.

На центральной площади собрались несколько сотен человек. Люди приносили цветы и зажигали свечи у своеобразного мемориала, который там установили.

На стенде, к которому подходили симферопольцы, наклеены черно-белые фотографии колледжа, рядом надпись: «Керчь, скорбим..»

Крымчане приносят цветы к своеобразному мемориалу.Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму объявлен трехдневный траур.Фото: Виталий ПАРУБОВ

- Острой болью в сердце отзывается трагедия, из-за которой обрываются жизни людей. Мы все потрясены этой страшной бедой. Скорбим вместе с родными и близкими погибших, выражаем сочувствие пострадавшим, - сказал председатель Симферопольского городского совета Виктор Агеев.

Напомним, 17 октября в 11.25 в Керченском политехническом колледже прогремел взрыв. По предварительным данным, в результате ЧП погибли 19 человек и 50 пострадали. Список пострадавших смотрите здесь.

Число погибших увеличилось до 19 человек, пострадавших до 50.Фото: Виталий ПАРУБОВ

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Список пострадавших во время взрыва в колледже в Керчи

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