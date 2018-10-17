Скорбим: В Симферополе зажгли свечи в память о погибших в Керчи
В Симферополе на площади Ленина прошли траурные мероприятия в память о погибших во время ЧП в керченском колледже.
На центральной площади собрались несколько сотен человек. Люди приносили цветы и зажигали свечи у своеобразного мемориала, который там установили.
На стенде, к которому подходили симферопольцы, наклеены черно-белые фотографии колледжа, рядом надпись: «Керчь, скорбим..»
Крымчане приносят цветы к своеобразному мемориалу.Фото: Виталий ПАРУБОВ
В Крыму объявлен трехдневный траур.Фото: Виталий ПАРУБОВ
- Острой болью в сердце отзывается трагедия, из-за которой обрываются жизни людей. Мы все потрясены этой страшной бедой. Скорбим вместе с родными и близкими погибших, выражаем сочувствие пострадавшим, - сказал председатель Симферопольского городского совета Виктор Агеев.
Напомним, 17 октября в 11.25 в Керченском политехническом колледже прогремел взрыв. По предварительным данным, в результате ЧП погибли 19 человек и 50 пострадали. Список пострадавших смотрите здесь.
Число погибших увеличилось до 19 человек, пострадавших до 50.Фото: Виталий ПАРУБОВ
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Список пострадавших во время взрыва в колледже в Керчи
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