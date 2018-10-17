2018-10-17T21:28:46+03:00
Взрыв в Керчи

Скорбим: В Симферополе зажгли свечи в память о погибших в Керчи

Траурные мероприятия прошли в центре крымской столицы [фото]
Анастасия КУРДЮКОВА
Поделиться:
ЧП в Керчи произошло утром 17 октября.ЧП в Керчи произошло утром 17 октября.Фото: Виталий ПАРУБОВ
Изменить размер текста:

В Симферополе на площади Ленина прошли траурные мероприятия в память о погибших во время ЧП в керченском колледже.

На центральной площади собрались несколько сотен человек. Люди приносили цветы и зажигали свечи у своеобразного мемориала, который там установили.

На стенде, к которому подходили симферопольцы, наклеены черно-белые фотографии колледжа, рядом надпись: «Керчь, скорбим..»

Крымчане приносят цветы к своеобразному мемориалу. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Крымчане приносят цветы к своеобразному мемориалу.Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму объявлен трехдневный траур. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму объявлен трехдневный траур.Фото: Виталий ПАРУБОВ

- Острой болью в сердце отзывается трагедия, из-за которой обрываются жизни людей. Мы все потрясены этой страшной бедой. Скорбим вместе с родными и близкими погибших, выражаем сочувствие пострадавшим, - сказал председатель Симферопольского городского совета Виктор Агеев.

Напомним, 17 октября в 11.25 в Керченском политехническом колледже прогремел взрыв. По предварительным данным, в результате ЧП погибли 19 человек и 50 пострадали. Список пострадавших смотрите здесь.

Число погибших увеличилось до 19 человек, пострадавших до 50. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Число погибших увеличилось до 19 человек, пострадавших до 50.Фото: Виталий ПАРУБОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Список пострадавших во время взрыва в колледже в Керчи

18 человек погибли, 50 пострадали (подробнее)

Массовое убийство в колледже Керчи: Кого до сих пор не могут найти

Родственники выкладывают в соцсетях портреты пропавших [фото]

Директор керченского техникума рассказала о взрыве

Трагедия произошла через 20 минут после ее отъезда [видео]

Был нелюдимым и ходил со штык-ножом: Однокурсники охарактеризовали предполагаемого убийцу 18 человек в Керчи

Тело стрелка обнаружили в библиотеке колледжа, где он устроил бойню [видео]

Взрыв в колледже в Керчи 17 октября: 10 человек погибли, 50 пострадали

В Керченском политехническом колледже произошел взрыв, на месте работают пять бригад скорой [онлайн-трасляция]

Студентка колледжа в Керчи, где произошел взрыв: "Мы выпрыгивали из окон, подруге попал осколок в ногу"

В Керченском политехническом колледже прогремели взрывы (подробнее)

«Крымгазсети»: Колледж в Керчи, в котором произошел взрыв, не был газифицирован

Предприятие не заключало с учебным заведением договор на поставку баллонного сжиженного газа (подробнее)

В Крыму объявили трехдневный траур в связи с терактом в Керчи

Взрыв и стрельба произошли в политехническом колледже 17 октября (подробнее)

Еще больше материалов по теме: «Взрыв в колледже в Керчи 17 октября 2018 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Правительство Крыма оплатит похороны жертвам трагедии в Керчи
Шестеро пострадавших во время взрывов в Керчи находятся в крайне тяжелом состоянии
В Керчи открыта "горячая линия" в связи с терактом в политехническом колледже
Военные: В Керчь на место теракта выехали 10 единиц тяжелой боевой техники
В Крыму с 18 октября и до конца выходных объявили о пожарной опасности
Под Алуштой в море утонул мужчина
Из аэропорта «Симферополь» зимой будут летать самолеты в Воронеж
Пограничники конфисковали у крымского предприятия сетей на полмиллиона рублей
Симферополь частично останется без воды 18 октября
Сотрудникам севастопольского предприятия выплатили более 9 миллионов долгов по зарплате
В этом году 18 уклонистов от армии в Крыму заплатили штрафы
Крым и Сирия подписали меморандум об экономическом сотрудничестве
Птицефабрику в Сакском районе "поднимет" новый инвестор
В Крыму топливо может подешеветь только через год
Около трех тысяч крымчан призовут на военную службу этой осенью
Из Симферополя в Дамаск хотят запустить авиарейсы
Бензин и дизельное топливо в Симферополе снова подорожали
Сергей Аксенов пригласил президента Сирии приехать на ЯМЭФ