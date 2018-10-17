Минобраз Крыма: Студентов после взрыва в керченском колледже переведут в другие вузы

СЕГОДНЯ 19:58 2018-10-17T20:06:17+03:00

ЧП, произошедшее в городе-герое, не отразится на учебном процессе

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Студенты керченского политехнического колледжа, в котором 17 октября произошел взрыв и массовое убийство учащихся, переведут в другие вузы.

- Такие меры будут приняты на время следственных мероприятий, - сообщили «Комсомольской правде – Крым» в пресс-службе Минобраза РК. – На учебном процессе это не отразится. Ребята просто будут учиться в других аудиториях, так как корпус колледжа, в котором прогремел взрыв, сильно пострадал.

Напомним, 17 октября в 11.25 в Керченском политехническом колледже прогремел взрыв. По предварительным данным, в результате ЧП погибли 19 человек и 50 пострадали. Список пострадавших смотрите здесь.

Кроме того, десятки человек находятся в розыске, их нет ни в одних списках, телефоны не отвечают. Родители просят помощь отыскать их детей. Фотографии пропавших смотрите здесь.

ВАЖНО

Информацию и фото пропавших родствеников и друзей присылайте в редакцию "Комсомольской правды" на эл. адрес: kp.crimea@phkp.ru

А В ЭТО ВРЕМЯ

Стрелок покончил жизнь самоубийством

Предполагаемый убийца застрелился, это студент 4 курса, который учился в том же колледже. Его тело обнаружено в библиотеке на втором этаже, - сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Очевидцы рассказывают, что парень устроил стрельбу в коледже, один из патронов попал в газовый баллон, после чего произошел взрыв. При этом на предприятии "Крымгазсети" сообщили, что политехнический колледж в Керчи не был газифицирован. Предприятие не заключало с учебным заведением договор на поставку баллонного сжиженного газа.

В социальных сетях подозреваемый в убийстве был подписан как «Странный тип», но удалил свою страничку. Однокурсники характеризуют его как нелюдимого.

- Он ни с кем не общался и три года ходил со штык-ножом в шарагу. Никто в принципе не обращал внимания. А в прошлом году он пшикал перцовым баллончиком, один раз его словили, он извинился, - рассказал одногруппник Владислава Рослякова. Вообще он обычно никогда никуда не опаздывал, никогда не пропускал занятия из-за болезни. А тут с понедельника заболел, не приходил. И только сегодня появился в шараге.

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