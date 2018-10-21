2018-10-21T13:00:14+03:00
Происшествия

Под Судаком перевернулся автобус: пострадали 4 человека

Водитель не справился с управлением из-за погодных условий
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба МЧС по КрымуФото: пресс-служба МЧС по Крыму
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Под Судаком перевернулся микроавтобус с людьми — есть пострадавшие.

ДТП произошло сегодня, 21 октября, около 6:30 на трассе Симферпооль-Керчь — недалеко от села Грушевка.

По предварительным данным, водитель белого «Фольгсвагена» из-за сложных погодных условий дорожной обстановки не справился с управлением — вылетел в кювет и перевернулся. В микроавтобусе в момент аварии находилось 10 человек.

- По имеющейся предварительной информации, в результате ДТП пострадали 4 человека, которые получили телесные повреждения различной степени тяжести. Количество пострадавших и степень ущерба их здоровью уточняется, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

К Минздраве Крыма "Комсомолке" сообщили, что госпитализирован только один пострадавший.

- В Судакскую городскую больницу госпитализирована только одна женщина, у нее травмы средней степени тяжести. Остальные отправлены на амбулаторное лечение, - уточнили в Минздраве

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИББД, выясняются обстоятельства случившегося. Полиция уже проводят проверку по факту ДТП.

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