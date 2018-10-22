В Крыму начали выписывать пострадавших в Керчи
В больницах Симферополя, Керчи и Ленино проходят лечение 25 человек: 14 студентов и 11 сотрудников колледжа. Такую информацию обнародовала 22 октября пресс-служба Минздрава Республики Крым.
- Из них 4 подростка находятся в состоянии средней степени тяжести, с травмами легкой степени тяжести – 10 человек. Взрослых пациентов, состояние которых оценивается медиками как средней степени тяжести, на стационарном лечении – 10 человек, с легкой формой – 1 пациент, - отметили в ведомстве. - На амбулаторном лечении сейчас находятся 3 человека.
В эти выходные один пациент симферопольской больницы №6 уже покинул больничную палату и отправился к семье.
В ближайшие дни планируется выписать домой еще несколько пострадавших в Керченском политехническом колледже.
Еще 25 пострадавших находятся в ведущих медучреждениях Краснодарского края и Москвы. В их числе две студентки, которых в эти выходные, доставили санитарной авиацией в столичную клинику Леонида Рошаля (Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии) из Республиканской детской клинической больницы.
Всего же идет речь о 76 пострадавших, в число которых вошли и 21 погибших, включая и самого керченского стрелка Владислава Рослякова. Этот 18-летний парень учинил в здании политехнического колледжа стрельбу из огнестрельного оружия и взорвал самодельное взрывное устройство, начиненное металическими предметами: болтами, гвоздями и шайбами.
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