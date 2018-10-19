«Робополис»: приключение в мир будущего для всей семьи!

СЕГОДНЯ 11:57 2018-10-19T12:00:29+03:00

«Робополис» – это возможность уже сейчас увидеть будущее своими глазами и потрогать своими руками.

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27 октября в Севастополе откроется удивительная выставка, где можно все: трогать, общаться, играть, управлять каждым роботом! Море удовольствия получат как дети, так и взрослые.

Гостей «Робополиса» ждет:

- 50 новейших роботов;

- 6 зон виртуальной реальности;

- Танцы от роботов Ubtech Alpha и их друзей Tosy;

- Шутки и милые разговоры от роботов Кики, Бориса и Валеры. Эти роботы любят общаться и обладают отличным чувством юмора!

- Игры от Leap Motion;

- Робозоопарк;

- Тесла-шоу, где вы увидите, как танцуют и поют молнии;

- Фигуры высшего пилотажа с помощью квадрокоптеров на Арене дронов;

- Прибор для передвижения предметов силой мысли;

- Портреты от роботов-рисовальщиков и многое другое.

Чтобы стать частью фантастического мира нужно лишь захватить с собой хорошее настроение.

Каждый час по экспозиции проходит бесплатная экскурсия, в ходе которой гид в интересной и доступной форме рассказывает о каждом роботе, его уникальных возможностях и применении в быту. Время на выставке летит незаметно! Именно поэтому билет в «Робополис» действителен весь день: изучать новые технологии и веселиться с роботами хочется как можно дольше.

Вас ждут 50 новейших роботов!

На протяжении всего дня для детей и взрослых действуют мастер-классы, на которых каждый желающий сможет порисовать 3D ручкой, придумать костюм робота и даже попробовать себя в роли юного изобретателя! А самое главное – все, что вы сделаете, сможете забрать с собой.

«Робополис» – это возможность уже сейчас увидеть будущее своими глазами и потрогать своими руками. Чтобы стать частью фантастического мира нужно лишь захватить с собой хорошее настроение и отправиться в гостиничный комплекс «Крым» на ул. 6-я Бастионная, 46.

Все малыши до 3 лет включительно посещают город электроников бесплатно. Для остальных гостей предусмотрена гибкая система скидок. Познакомься с роботами со всего мира по цене всего одного бизнес-ланча или похода в кино.

Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Робополис» у партнеров компании. Подробности по ссылке - https://vk.com/topic-171637981_38878512

Все малыши до 3 лет включительно посещают город электроников бесплатно. Для остальных гостей предусмотрена гибкая система скидок.

Пошпионить за роботами можно тут:

Сайт: https://робополис.рф

VK: https://vk.com/robopolis_sevastopol

Телефон: 8 (978) 068-40-22

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