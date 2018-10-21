Эксперты спорят, мог ли керченский стрелок сам себя убить

СЕГОДНЯ 18:47 2018-10-21T18:54:55+03:00

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В сети появилось видео, как Владислав Росляков, прогуливаясь по коридору керченского политехнического колледжа, стрелял в каждого, кто попадался ему на пути. Но остается открытым вопрос - убил ли он себя сам. Этого момента на записи нет.

Тело убийцы нашли в библиотеке. Парень лежал с оружием в руках, такое ощущение, что он его обнимал.

Военные, эксперты, да и все, кто связан с оружием, начали делать различные предположения и делиться мнением - было ли это самоубийством:

- смущает поза, в которой лежит парень

- смущает рана головы

- смущает оказавшаяся на его теле книга, из-за чего снимки с места его убийства кажутся постановочными.

В такой позе тело Рослякова нашли библиотеке.

ВЕРСИЯ: СТРЕЛКА УБИЛИ

«Тело должно было отбросить в сторону»

Евгений Киян, охотник с 10-летним стажем:

- Судя по фото, парнишка не мог убить себя сам. Во-первых, просто физически очень сложно выстрелить из такого оружия себе в голову (стрелял из помпового ружья. - Авт.). Во-вторых, ружье лежит рядом с телом, хотя парнишку должно было отбросить в сторону. В третьих, что за книга на трупе?! Явно постановочный кадр.

«От головы ничего не осталось бы»

Леонид Берестовский, охотник с 25-летним стажем:

- Продавец сказал, что стрелок купил картечь. Если он стрелял себе в голову, то от нее ничего не должно было остаться - только два уха. У любого охотника спросите, что будет, если с 15-20 см попасть во что-то живое, вдребезги разнесет. А вблизи - тем более, ведь в момент выстрела вес свинцового снаряда увеличивается в 35 тысяч раз.

ВЕРСИЯ: СТРЕЛЯЛ САМ

"Знал, что делает"

Военный аналитик Сергей Ченнык:

- Ничего сложного нет в том, чтобы человеку среднего роста выстрелить себе в голову. Росляков упал на левый бок. Физиологически это произошло бы с 90-процентной вероятностью. Ружье, скорее всего, он направлял себе в подбородок. Результат - моментальная смерть.

Поза меня тоже не смущает. Она соответствует моментальному прекращению деятельности мозга. Как стоял, так и упал. Если стрелял лежа, это тоже ничего не меняет.

Думаю, он сделал это быстро, и особо не задумываясь. Зашел в библиотеку, и как в школе «Колумбайн», удерживая левой рукой оружие, правой рукой нажал на спусковой курок. Результат - картечь в левой части головы.

Книга могла упасть. Пороховой удар сбил с полки.

Когда человек начинает убивать, у него рушится грань психологическая. С этого момента под влиянием эмоций от выстрелов, под влиянием вида своих жертв, человек, даже который ни разу в жизни не стрелял по живым людям, переходит эту грань. Если он не бросил оружие после первого выстрела, после пятого, шестого, десятого он не бросит тем более. После этого все его действия переходят на определенную автоматику. Он превращается в механизм, который выполняет тут задачу, которую он себе нарисовал. Это психология любого боевого стрелка.

«Он мог застрелиться сам»

Борис Зверев, специалист по оружию

- Судя по фото, он мог застрелиться сам. Голова раздолбана так, что вывалились мозги. Это очень похоже на то, что он стрелял в себя картечью усиленным патроном.

Научиться стрелять из такого оружия - не проблема, за пару поездок на природу или в тир можно легко научиться управляться с оружием. Конечно, профессионалом он бы не стал, но достаточно, чтобы убивать с небольшого расстояния.

Росляков состоял в соцсетях в тематических группах, посвященных событиям в школе «Колумбайн». В день трагедии в керченском колледже Росляков оделся, как один из американскмх стрелков в школе "Колумбайн"

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Опубликована видеозапись нападения на керченский колледж: как Росляков устроил бойню

На дело стрелок шел уже подготовленный: с уложенными волосами, в футболке с надписью «Ненависть», в черных джинсах, заправленных в ботинки, и огромной сумкой. В колледже его встретил парень, который несколько раз мелькал на видео. Но причастен ли ко всему этмоу не понятно, в руках у него не было оружия [видео 18+] (подробнее)

СПРАВКА "КП"

Напомним, 17 октября вооруженный 18-летний учащийся керченского политехнического колледжа Владислав Росляков привел в действие самодельную взрывчатку. После его нашли мертвым в библиотеке учебного заведения.

В трагедии погибли 20 человек, не считая самого стрелка. 14 погибших похоронили в Керчи 19 октября, еще 6 человек 20 числа.

За телом самого Рослякого родители так и не обратились. Через 2 недели после смерти тело могут оформить как невостребованное.

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