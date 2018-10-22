Пока гастрит не превратился в рак

22 Окт. 11:37 2018-10-24T11:47:01+03:00

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В последнее время количество пациентов, жалующихся на проблемы в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), увеличивается в геометрической прогрессии. Заболевания ЖКТ диагностируются у детей и взрослых, у мужчин и женщин.

Причины большинства заболеваний ЖКТ.

Чаще всего врачи выделяют следующие факторы, влияющие на возникновение и развитие заболеваний ЖКТ:

• неправильный режим питания;

• хронические интоксикации;

• стрессы;

• патогенная микрофлора;

• заболевания зубов.

Наиболее распространенные заболевания, обуславливающие нарушение функции ЖКТ:

1. Гастриты. Поражают желудок. Вызывают изменения в слизистой оболочке. Имеют множество подвидов и лечение их довольно просто, в том случае, если оно не запущенно.

2. Колиты. Поражают толстую кишку, вызывая воспалительные процессы в слизистом слое кишечника. Болезнь опасна кровотечениями и способствует развитию опухолей. Лечение стоит начинать как можно раньше.

3. Гепатиты. Поражают печень. Вирусное заболевание. Отдельные виды гепатитов передаются легко и крайне опасны.

4. Циррозы. Поражают печень. Вызывают гибель печеночных клеток. Полное лечение цирроза зачастую невозможно, болезнь часто приводит к летальному исходу.

5. Язвенная болезнь наиболее часто поражает желудок и двенадцатиперстную кишку. Опасна кровотечениями и тем, что может проходить перфорация (прободение) полого органа брюшной полости с развитием перитонита.

6. Дисбактериозы. Поражают кишечник. Возникают в следствии гибели полезной микрофлоры, населяющей орган. В результате функции ЖКТ нарушаются, переваривание и всасывание идут неполноценно.

7. Холециститы. Поражают желчный пузырь, вызывая воспалительный процесс. Нарушается образование и отток желчи, что приводит к проблемам с пищеварением.

8. Панкреатиты. Поражают поджелудочную железу, вызывая воспалительный процесс. Если лечение хронического панкреатита не провести вовремя, то воспалительные процессы могут стать причиной развития опухоли, которая на данный момент очень трудно поддается лечению и часто приводит к летальному исходу.

О чем сигнализирует организм

Симптомы, сопровождающие нарушение функций ЖКТ, встречающиеся чаще всего:

1. Изжога и чувство жжения на протяжении пищевода.

2. Метеоризм, урчание в животе – вздутие живота, связанное с избыточным накоплением газов. По участку, в котором собираются газы, можно примерно определить местоположение основного патологического очага.

3. Тошнота.

4. Отрыжка. Чаще всего является симптомом, говорящем о проблемах с верхним отделом желудочно-кишечного тракта.

5. Запах изо рта. Встречается из-за нарушения функции желудка.

6. Снижение аппетита. Отвращение к мясной и другой, ранее принимаемой с удовольствием, пищи.

7. Снижение массы тела (легко определяется без весов по повседневной одежде –появляется ощущение, что одежда, которая раньше подходила по размеру, вдруг стала велика).

8. Боли в разных областях живота.

Профилактика эффективнее лечения

При возникновении одного или нескольких (из указанных выше) симптомов – запишитесь на прием к врачу или, если в текущем году вы подлежите диспансеризации, пройдите обследование. Если вовремя не выявить и не лечить нарушение функции ЖКТ, заболевание может прогрессировать. Самая коварная патология, маскирующаяся под обычные расстройства, — опухоли желудочно-кишечного тракта, при которых своевременно проведенное оперативное вмешательство становятся первым шагом на пути спасения жизни больного. После хирургического лечения, даже радикального, как правило, требуется проведение химиотерапии или лучевой терапии и применения современных противоопухолевых таргетных препаратов. Длительность и качество жизни больного после удаления опухоли зависит от того, насколько точно будут соблюдаться рекомендации врача.

- Крайне важно не упустить момент, когда лечение еще возможно и не терять драгоценное время, - предупреждает генеральный директор ООО «СМК «Крыммедстрах» Елена Сидорова. - Для этого все застрахованные граждане в системе ОМС каждые 3 года (начиная с 21 года) должны проходить бесплатную диспансеризацию. Напоминаю, что диспансеризация включает в себя онкоскрининг – это обследование позволяет, при имеющихся отклонениях, заподозрить серьезное заболевание. Диспансеризация помогает своевременно выявить и начать лечение болезней, включая заболевания ЖКТ. В лечении кишечной патологии очень важно выполнять все предписания лечащего врача и ни в коем случае не заниматься самолечением. Внимание к себе и своему здоровью – основа профилактики и лечения болезней кишечника.

При возникновении вопросов касательно порядка прохождения диспансеризации застрахованные лица могут обращаться к страховому представителю по телефону «горячей» линии страховой компании.

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