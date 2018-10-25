2018-10-25T20:23:50+03:00
Наука

В Севастополе открылся портал в мир будущего

Интерактивная выставка роботов продлится только до 25 ноября
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Время на выставке летит незаметно!Время на выставке летит незаметно!
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Несколько десятилетий назад в мыслях писателей уже существовал мир, в котором роботы живут и работаю наравне с людьми. Постепенно фантазии воплотились в реальность. Сегодня не нужно заглядывать в далекое будущее, чтобы пофлиртовать с симпатичной девушкой-роботом или оказаться в виртуальном пространстве. Для этого достаточно прийти семьей в «Робополис», который расположился в гостиничном комплексе «Крым».

В городе умных машин вас ждут удивительные встречи. Желтоглазый Meccanoid поздоровается и даст «пять», робот Борис расскажет пару смешных анекдотов и сфотографирует вас на память, а промобот Саныч ответит даже на самые каверзные вопросы.

У серьезных роботов, умеющих распознавать лица и эмоции людей, разговаривать и шутить, есть и младшие братья. Их имена у всех на слуху: это влюбленные герои известного мультфильма Pixar ВАЛЛ-И и ЕВА, а также любимцы поклонников саги «Звездные войны» BB8 и BB9.

В «Робополисе» интересно всем: малышам помогут подружиться и поиграть с роботами, а школьникам расскажут о робототехнике и увлекут их процессом создания сложных механизмов своими руками.

В «Робополисе» интересно всем: малышам помогут подружиться и поиграть с роботами, а школьникам расскажут о робототехнике и увлекут их процессом создания сложных механизмов своими руками.

На интерактивной выставке горожан ждут новейшие разработки ученых из США, Японии, России, Великобритании и Южной Кореи. Гостей «Робополиса» познакомят с домашними робопитомцами и необычными нейроинтерфейсами, позволяющими управлять предметами силой мысли. В «Робополисе» интересно всем: малышам помогут подружиться и поиграть с роботами, а школьникам расскажут о робототехнике и увлекут их процессом создания сложных механизмов своими руками. Обучение через игру привлекает детей к изучению техники.

Удивят горожан и два шоу: «Тесла», где молнии танцуют и «поют», и театр маленьких роботов. Для подростков и взрослых в «Робополисе» оборудовано несколько зон виртуальной и дополненной реальности.

Время на выставке летит незаметно! Именно поэтому билет в «Робополис» действителен весь день: изучать новые технологии и веселиться с роботами хочется как можно дольше.

Окунуться в будущее можно только до 25 ноября в ГК «Крым» на ул. 6-я Бастионная, 46. Выставка проходит при поддержке технопарка Сколково.

Окунуться в будущее можно только до 25 ноября в ГК «Крым» на ул. 6-я Бастионная, 46.

Окунуться в будущее можно только до 25 ноября в ГК «Крым» на ул. 6-я Бастионная, 46.

Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Робополис» у партнеров компании. Подробности по ссылке - https://vk.com/topic-171637981_38878512

Пошпионить за роботами можно тут:

Сайт: https://робополис.рф

VK: https://vk.com/robopolis_sevastopol

Телефон: 8 (978) 068-40-22

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