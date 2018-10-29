По Крымскому мосту проехали более трех миллионов автомобилей с момента открытия движения

СЕГОДНЯ 09:25 2018-10-29T09:32:56+03:00

Больше всего трафика на данный момент составили грузовые автомобили

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Более трех миллионов автомобилей проехали по Крымскому мосту с момента открытия движения. Такие данные представлены на понедельник, 29 октября.

При этом среднесуточная интенсивность с начала октября составила более 9 тысяч автомобилей в сутки, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

- Почты 18 процентов трафика на данный момент –грузовые и транспортные средства. За 28 дней октября по Крымскому мосту вы направлении полуострова проехали почти 24 тысячи грузовиков, в обратную сторону – 22,5 тысяч, - добавили в инфоцентре.

Кроме того, среднесуточная интенсивность грузового движения составила 1 657 автомобилей.

Напомним, по Крымскому мосту в первые сутки после снятия ограничений движения проехали 2 223 большегрузов. В направлении Керчи отправились 1 086 машин, а в сторонуТамани – 1 137.

Официально движение для грузовиков открылось с 1 октября.

Кроме того, на Крымском мосту случилась авария: железнодорожный пролет съехал в воду.

Предполагается, что это произошло из-за технической неисправности одной из домкратных систем. К счастью, никто из строителей не пострадал. При проишествии не произошло повреждения опор, несущая способность нарушена не была.

Также сообщается, что на участке в этот момент находились представители заказчика и подрядчика, которые оценили последствия случившиегося.

В инфоцентре добавили, что пролетное строение достанут из воды кранами после предварительной подготовки, а на место упавшего пролета установят новое. На это, по оценкам экспертов, потребуется 30-45 суток.

При этом уточняется, что ситуация с пролетом не повлияет на сроки реализации проекта.

Но специалистам уже удалось поднять из Черного моря упавший в воду пролет. В ближайшее время новую конструкцию пришлет завод-производитель.

Металлический элемент разрезали на пять частей, подняли с помощью плавучего крана и вывезли на складскую площадку на острове. В ближайшее время ожидается поставка заводом-производителем новой металлоконструкци.

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